Nagla smrt Vidoja Ristovića u 44. godini šokirala je Srbiju, ali i regiju. Nakon tog događaja obiteljska veza njegova oca, Vitora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof, i Nikoline Pišek postaje medijski intenzivnija, a sve zbog nasljedstva i imovine.

Tajna antičke srebrenine

O bogatstvu Miše Grofa zna se vrlo malo, njegov sin Vidoje imao je diplomu povjesničara umjetnosti te je uživao u tom novcu. Život na visokoj nozi dokazao je i samim vjenčanjem s Nikolinom. Tada je njegov otac u Monte Carlu, prije devet godina navodno platio oko 400 tisuća eura za sinovu svadbu, piše Slobodna Dalmacija, koja donosi priču o tajnom bogatstvu Miše Grofa koji je navodno trgovao antičkom srebrninom, takozvanom Seusovim blagom, za koju je dr. Vesna Girardi Jurkić do kraja života bila uvjerena da pripada Hrvatskoj. Nekadašnja ministrica kulture Girardi Jukić pokušala je pred sudom više puta dokazati da ta sporna srebrnina iz 4. stoljeća, s kojom se povezivalo i Mišu Grofa, pripada Hrvatskoj, no ipak nije uspjela u svojoj namjeri pa je srebrnina završila u Mađarskoj.

Naime, Seusovo blago poznata je zbirka najljepšeg srebrnog posuđa Rimskog Carstva iz razdoblja kasne antike. Ovo je blago iskopano u okolici Barbarige u Istri. Zaplijenjeno je u Švicarskoj 1981. godine. To je blago ilegalno izneseno iz Hrvatske.

Miša je '90-ih bio uhićen u Beogradu

Viktor Ristović je u travnju 1990., zajedno s Antonom Tkalecom, svojim kumom i prijateljem, bio uhićen u Beogradu, prenosi Slobodna, a sve kako bi se ispitala umiješanost u aferu svjetskih razmjera. Tvrdilo se da je riječ o antičkom srebru libanonskog podrijetla čija je vrijednost od 50 do 100 milijuna dolara. Kako su strani mediji najavljivali dražbu tog srebra, koju je vodila aukcijska kuća Sotheby's, u New Yorku tako je postalo jasno da je ono ilegalno izneseno iz neke zemlje. Kasnije se spekuliralo da je to srebro pronađeno u Puli te da je tamo prokrijumčareno 70-ih godina prošlog stoljeća, a navodno je iskopano i pronađeno tijekom kopanja rovova 1960. godine.

No tu priči još nije kraj, u međuvremenu se Libanon povukao iz velike parnice dokazivanja čije je blago pa su ostale samo Mađarska i Hrvatska. No, 1993. sud je zaključio da nijedna država nema dokaza o podrijetlu srebrnine pa je tako ona pripala markizu Northamptona. Kako prenosi Slobodna, 2006. Seusovo blago se moglo otkupiti pa ga je otkupila Mađarska, gdje se i danas nalazi, Viktor Orban je tada morao dati 15 milijuna eura za svih 14 posuda i bakreni lonac koji su dio stalnog postava u Mađarskom nacionalnom muzeju u Budimpešti.

Grof je navodno trgovao i s Arkanom

Naime, vratimo se na ono uhićenje Ristovića 1990. u Beogradu. Tada je policija ispitala Viktora Ristovića i Antona Tkalca, piše Slobodna te dodaje da je Tkalec bio "trgovac antičkim novčićima" i da je imao uhodan posao, a onda je u medijima postala glavna priča, čiji je glavni izvor bio upravo Ristović, da su srebro na srpsko-makedonskoj granici pronašli Romi te ga prodali Tkalecu.

Naime, tada je Tkalec nestao s radara, a cijelo carstvo stvorio je upravo Miša Grof kojeg se kasnije povezuje sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, s kojim je navodno trgovao. Da bi stvar bila zanimljivija, na vjenčanju njegova sina i Nikoline Pišek, kum mladoženji bio je jedan od najbogatijih Srba – Milan Beko, koji je u vrijeme vladavine Slobodana Miloševića bio ministar za privatizaciju te autor Zakona o privatizaciji, piše Slobodna koja ističe da je na svadbi bilo još velikih faca koji su igrali značajnu ulogu u Srbiji.

Naime, navodno samo deset posto kriminala vezanog uz krijumčarenje arheološkog blaga ikad bude procesuirano, a pokazalo se da je to svakako unosan biznis koji ima već dobro utabane švercerske kanale koje teško može dohvatiti i Interpol. Prema informacijama Slobodne Dalmacije, Viktor Ristović nikada nije bio osuđen ni za što, dok je njegov sin Vidoje bio jednom osuđen na kućni pritvor zbog nelegalnog nošenja oružja.