Nikolina Ristović je poznati ljubitelj pasa, a ovaj put je odlučila svojim pratiteljima dati do znanja koji posao bi kao uslugu svojim prijateljima odradila.

Ljubav je to

U posljednjoj objavi je uz fotografiju sa psima napisala: "Ako me pitaju koji posao ću raditi, a od posla ne bježim, ovo je definitvno jedan koji ću raditi isključivo iz usluge prijateljima. Ako me zamole, na vlastitu odgovornost. Ili ako su subjekti manje tvrdoglavi."

Podrška pratitelja

Mnogi su joj izrazili podršku: "Ma ti si kraljica i inteligentna žena, svima nama za primjer. Uvijek su lijepe žene bile neshvaćene, ali nema veze, mi imamo to nešto na našoj strani. Ja sam također u nečijim ustima karakterizirana kao sponzoruša, samo došla u državu da se ugnijezdim, a ti ne znaju koliko sati provedem učeći 2 jezika, kako bi imala više prilika, koliko se samo brinem za muža, ali on to cijeni i vidi i dio obitelji. Reći ću samo dio, a za drugo me ne bi smjelo biti briga. Kritika je dio puta, I guess.... Sve najbolje!"

"Nikolina draga, želim ti sve iz srca najbolje. Ja sam u Mostaru, imam puno pasa i istu situaciju kao i ti", napisala joj je druga žena.