Supruga Richarda Gerea objavila rijetke obiteljske fotografije: 'Jako sam zahvalna'

Američki glumac Richard Gere poznat je kao jedan od onih glumaca koji svoj život ne voli plasirati po društvenim mrežama, no na Instagram profilu njegove supruge Alejandre sada su objavljene obiteljske fotografije kakve rijetko kad imamo priliku vidjeti.

Fotografije iz "obiteljskog albuma" otkrile su i kako izgledaju njihova djeca!

Obitelj slavnog 76-godišnjeg glumca prije nekoliko je godina užurbani život Los Angelesa odlučila zamijeniti nešto mirnijim i povučenijim životom u Madridu, a scene idiličnog obiteljskog života dosad nisu dijelili. Tako je ovo prvi put da vidimo najveći krupni plan djece dosada.

"Sretan Valentinovo od našeg malog tima. Jako sam zahvalna svojim dečkima i mom suprugu - onome koji je prešao ocean da bi bio s nama. Beskrajno vas volim", napisala je Španjolka Alejandra uz galeriju fotografija.

Podsjetimo, popularni Gere vjenčanjem je postao očuh 13-godišnjem Albertu, dok je 2019. rođen Alexander te u travnju 2020. James. Također, glumac je u braku s Carey Lowell 2000. godine dobio i sina Homera.

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna otvorio duši Mojmiri: 'Ne sviđa mi se što postajem. Pokleknuo sam u nekim trenucima'