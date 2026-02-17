FREEMAIL
NE VIĐAMO IH ČESTO /

Supruga Richarda Gerea objavila rijetke obiteljske fotografije: 'Jako sam zahvalna'

Supruga Richarda Gerea objavila rijetke obiteljske fotografije: 'Jako sam zahvalna'
Foto: Europa Press/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Iako uživa svjetsku slavu, Richard Gere nedavno se odlučio za nešto mirniji život pa je s obitelji preselio u Madrid. Fotografije intimne španjolske idile Alejandra Silva podijelila je na Instagramu uz jednostavan opis u kojem je odala počast suprugu

17.2.2026.
13:32
Hot.hr
Europa Press/MEGA/The Mega Agency/Profimedia
Američki glumac Richard Gere poznat je kao jedan od onih glumaca koji svoj život ne voli plasirati po društvenim mrežama, no na Instagram profilu njegove supruge Alejandre sada su objavljene obiteljske fotografije kakve rijetko kad imamo priliku vidjeti.
Fotografije iz "obiteljskog albuma" otkrile su i kako izgledaju njihova djeca! 

Obitelj slavnog 76-godišnjeg glumca prije nekoliko je godina užurbani život Los Angelesa odlučila zamijeniti nešto mirnijim i povučenijim životom u Madridu, a scene idiličnog obiteljskog života dosad nisu dijelili. Tako je ovo prvi put da vidimo najveći krupni plan djece dosada. 

"Sretan Valentinovo od našeg malog tima. Jako sam zahvalna svojim dečkima i mom suprugu - onome koji je prešao ocean da bi bio s nama. Beskrajno vas volim", napisala je Španjolka Alejandra uz galeriju fotografija. 

Podsjetimo, popularni Gere vjenčanjem je postao očuh 13-godišnjem Albertu, dok je 2019. rođen Alexander te u travnju 2020. James. Također, glumac je u braku s Carey Lowell 2000. godine dobio i sina Homera.

