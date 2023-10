Dani Oviedo Cajigas je na audiciji 'Superstara' čiju emisiju inače možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama, nastupila sa svojom prijateljicom Stellom Scholajom, a izvele su njihovu autorsku pjesmu "Down". "Jednostavno je lijepo. Stvarno bih volio ako prođete dalje da sljedeći put dođete s matricom da vidimo u kojem vi to pravcu razmišljate", rekao je Tonči.

"Tvoja priča stvarno nadahnjuje i mene je baš podsjetila koliko sam razmažen u nekim trenucima i koliko neke stvari olako shvaćam u životu i hvala ti na tome podsjećanju. Definitivno imate talent i jedva čekam čuti vaše pjesme. Od mene 'da', istaknuo je Filip Miletić.

Dani i Stella zajedno nastupaju u bendu The Vanillas, a Dani je puna hvale za Stellu kojoj je u djetinjstvu dijagnosticirana mišićna distrofija. "Stella je sjajna osoba. Mi produciramo glazbu zajedno. Pišemo glazbu zajedno. Pjevamo zajedno", istaknula je.

Dani je zapjevala i pjesmu koju je napisala sa Stellom. "Mislimo da stvarno odlično zvuči. Mogla bi dobro ići uz akustičnu gitaru. Zato smo izabrale ovu pjesmu", rekla je.

Priznala je da ne zna imena članova žirija. "Stvarno ne znam jer ne razumijem hrvatski. Samo sam čula četiri 'da'. Pomislila sam: 'Hvala vam, ovo je odlično. Ali nisam znala tko nam je to rekao'.

