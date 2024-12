Karla i Dino Miklaužić iz 'Superstara' od malih nogu rasturaju pjevanjem

Pobjednica 'Superstara' Karla Miklaužić bavi se pjevanjem od malih nogu baš kao i njezin brat Dino koji je u prošle godine bio u finalu 'Superstara'. Usto, oboje su kao klinci sudjelovali u RTL-ovom showu 'Zvjezdice' te oduševljavali publiku i žiri svojim glazbenim talentom. Dino je odnio i pobjedu.

Brat i sestra iz Huma na Sutli potječu iz glazbene obitelji, a svi zajedno su zapjevali pred RTL-ovim kamerama. "To se jednostavno dogodi. Pjevaš i misliš o tome što pjesma znači i dogode se emocije. Bio sam ponosan na svoje Zagorje", komentirao je 10-godišnji Dino svoju izvedbu pjesme 'Suza za zagorske brege'.

Ipak, Karla nije uspjela proći u daljnju fazu 'Zvjezdica', a Dino ju je tješio. "Kada je sve to završilo, ja sam se malo plakala", ispričala je tada osmogodišnja Karla. No brzo je to prebrodila.

Brat i sestra su zajedno pred RTL-ovim kamerama otpjevali 'Ne diraj moju ljubav', a Dino je i zasvirao na gitari. Skupa su osvajali nagrade na raznim festivalima od malih nogu te su jedno drugome velika podrška.

Njihovi roditelji su amaterski glazbenici, a svojedobno su otkrili da njihova djeca ponekad pjevaju po cijele dane. Karla je ispričala i da želi biti voditeljica.

Inače, tijekom djetinjstva se bavila i rukometom, a sad joj je pjevanje isključivo na prvom mjestu. Brat Dino joj je velika podrška te ju savjetuje. "Od njega sam puno naučila, dobila puno savjeta. Rekao mi je da me čeka jednog jako kvalitetno iskustvo. Govorio mi je da moram biti svoja, da se družim i nastojim što manje nervirati. Da iskoristim vrijeme što kvalitetnije i da se ne umislim", zaključila je Karla.

