Severina u 'Superstaru' premijerno izvela novu pjesmu 'Tako ti je, sine moj'

Ema Bubić, Karla Miklaužić, Benjamin Hasanić i Marko Stanković u posljednjoj emisiji glazbenog megaspektakla bore se za vrijednu nagradu i titulu novog hrvatskog 'Superstara'! Iznenađenje večeri bit će premijerna izvedba Severinine nove pjesme "Tako ti je, sine moj".

PRATITE UŽIVO:

23:03 - Antonija Blaće dala je gledateljima znak za početak glasovanja. Publika odlučuje o tome tko će postati novi ''Superstar''. Podržite svog omiljenog kandidata u glazbenom showu!

22:45 - Severina je u finalu 'Superstara' premijerno izvela svoju novu pjesmu "Tako ti je, sine moj".

22:28 - Neviđena energija Marka Stankovića nešto je što će se dugo pamtiti

Po uzoru na spot za hit "Let Me Entertain You" Robbieja Williamsa, Marko je spomenutu pjesmu otpjevao okružen pravim pravcatim cirkusom. Zajedno sa žonglerima, akrobatima i plesačima podigao je atmosferu na toliku razinu da je publika uzvikivala njegovo ime minutama nakon završetka nastupa.

Foto: RTL

"Mare, care. Ovo se, brate, zove show. Možda nismo najbolji pjevači, ali smo najbolji showmani", rekao mu je Filip.

"Meni je ovo bilo kao da je natjecanje završilo. Ovo je bio show program", komentirala je Nika, a Filip je dodao: "Najbolji ti je komentar bio što su svi u publici bili na nogama".

21:15 - Benjamin izuo iz cipela i sebe i publiku: 'Kad Bosanac zapjeva, mi svi niz vodu'

Benjamin je rekao da od njega možemo očekivati samo emociju, a to je obećanje i održao. Izvedbom "Studen vodo" Armina Muzaferije dirnuo je publiku, a za tu pjesmu i sam kaže kako mu je jedna od omiljenih. Za potpuni doživljaj ove bošnjačke narodne pjesme zaslužni su bili i svirači koji su na pozornicu donijeli čak i duduk.

"Ovo je moja najdraža pjesma i drago mi je da sam je donio u finale", rekao je Benjamin nakon završetka nastupa.

Foto: RTL

Severina je bila kratka i jasna: "Znate što, možemo mi svi pjevati, ali eh, kad Bosanac zapjeva, mi svi niz vodu. Vodiš ljubav s ovom pjesmom".

Publika je počela uzvikivati Benjaminovo ime, a Severina je dodala da bi trebao gostovati na njezinom koncertu u Sarajevu.

Benjamin joj je prišao i zagrlio je.

Od uzbuđenja mu je ispala cipela. "Kao Pepeljuga si", komentirala je Nika.

Benjamin se zahvalio glazbenicima koji su upotpunili njegov nastup.

21:52 - Ema izvela Vatru i učinila da cijela publika pleše s njom: 'Ovo kao da je bila tvoja pjesma'

Za svoj drugi nastup, Ema se odlučila za najveći hit benda Vatra "Tango". U kožnoj jakni i crnoj haljini s perjem plesala je na mini pozornici, dok su oko nje plesala dva plesača obučeni u crno od glave do pete.

Foto: RTL

Njezina energija zarazila je sve u studiju, a zajedno s njom skakala je i plesala i publika.

"Ovo kao da je bila tvoja pjesma", rekla je Antonija.

"Ovo je tvoj početak", naglasio je Filip.

"Ovo pjesma puno više odgovara tebi nego ovima u originalu. Ova pjesma je za tvoje godine", rekla je Severina.

"Imam osjećaj kao da si se previše družila s Markom. Ovo kao da je bio tvoj koncert", komentirala je Nika, a Tonči zaključio: "Napravila si me da te gledam, a da te ne slušam jer znao sam kako pjevaš jer si pokazala kroz ovo svo vrijeme".

21:39 - Suzama za zagorske brege zapalila 'stage': 'Hajde neka Whitney Houston ovo otpjeva'

Na "stage" se ponovno vratila Karla, ovaj put s potpuno drugačijim izborom pjesme - "Suza za zagorske brege" Vice Vukova! Jednu od najpoznatijih kajkavskih pjesama podigla je na sasvim novu razinu i dala joj modernu notu, a uz nastup je savršeno odgovarao i njezin outfit koji je kombinirao tradicionalne i suvremene elemente.

Foto: RTL Karla Miklaužić

Oduševljena publika je nakon izvedbe uzvikivala njezino ime i pljeskala.

"Ja toliko volim ovu pjesmu da sam se najviše veselila. Znam cijeli tekst. Hvala ti na ovome", komentirala je Severina.

"Nisam nikad mislila da ću ovo reći, ali pisat ćeš mi 'Suze za zagorske brege' od sada pa zauvijek", rekla je Nika.

"Ljudi, ja večeras stvarno guštam", istaknuo je Tonči. Rekao je da mu je to najbolje finale od svih showova u kojima je sudjelovao. "Neka dođu Whitney Houston Celine Dion i otpjeva 'Suze za zagorske brege'", dodao je.

"Sad sam dobio poruku iz banke, dobila si beskamatni kredit", našalio se Filip, koji je u prošloj emisiji rekao da bi Karli bio jamac za kredit za njezinu glazbenu karijeru.

21:22 - Emi publika dala buket i medvjedića, a ona se rasplakala: 'Ovome služi glazba'

Petnaestogodišnja Riječanka Ema Bubić otpjevala je pjesmu "Body" kantautora Jordana Suastea, inače talentiranog glazbenika koji se prije četiri godine probio na međunarodno tržište upravo s tom pjesmom. U šljokičastom kombinezonu s kravatom donijela je zaista emotivnu izvedbu pred publiku i žiri, a sama pjesma govorila je o žrtvama nasilja.

Publika je glasno izvikavala njezino ime i dobila je buket i medvjedića. "Imaš fanove", istaknula je Antonija.

Foto: RTL Ema Bubić

Ema nije mogla skriti emocije pa je i zaplakala.

"Kako bi rekao Filip: 'Ovome služi glazba'. Mi nekada zaboravljamo da je pjevanje više od koliko tko može držati ton i ravnamo se s velikim pjevačima", istaknula je Nika. "To je meni to. Ovo mi je bio najdraži nastup od početka liveova", dodala je.

"Ja sam u jednom momentu samo zakolutao očima: 'Nije valjda odustala' kad si otišla s bine tamo. Pomislio sam da te emocija ponijela i da si otišla s bine", rekao je Tonči.

"Ema, ti rasturaš. Ti si rođeni talent. Ovo ti od srca kažem. Ako se bude snimao nastavak Jamesa Bonda, samo tvoj glas vidim tu. Ti si dragulj. Tvoj vokal je nevjerojatan", komentirao je Filip.

"I meni je ovo najbolji nastup. Ti svaku emociju poznaješ u dušu", složila se Severina.

21:07 - Rođeni zabavljač Marko je, prema Nikinim riječima, napravio svoj koncert!

Talentirani Leskovčanin iz Ljubljane, Marko Stanković, glazbom se bavi dugi niz godina, a njegov nastup to je i dokazao. Odabrao je Gibonnijev hit "Činim pravu stvar", a baš kao i legendarnom glazbeniku, na pozornici mu nije trebao nitko, ni ništa - osim dobrog glasa.

Filip ga je nazvao carom. "Ovo je tvoj najbolji nastup dosad, a znaš zašto. Bio si najviše ti i bio si rasterećen", rekao je Filip.

Foto: RTL Marko Stanković

"Marko, sunce naše žarko. Znači, ti uvijek činiš pravu stvar. Toliko mi je drago da si ozdravio", komentirala je Severina. Istaknula da je to bio karneval emocija.

Ni Marka nisu zaobišle glasne ovacije, a u publici ga podržava Nikola Batinović.

"Ja sam ti kad je bio prvi live rekla da se osjećam kao da sam na tvom koncertu, a to ti svaki put napraviš. To je najveća stvar koju izvođač može napraviti", komentirala je Nika.

Marko se zahvalio žiriju što su ga spasili.

"Ti si rođeni zabavljač", naglasio je Tonči.

Objasnio je da nekad treba kontrolirati demokraciju jer u suprotnom ne bi bilo Marka u finalu.

"Da ga nismo spasili, kome bi danas vikali", poručio je Tonči.

20:44 - Benjamin u zlatnom sakou nadmašio i Dinu Merlina: 'Imaš ogroman regionalni potencijal'

Benjamin Hasanić idući je bio na redu dokazati da zaslužuje postati prvi pobjednik "Superstara". Otpjevao je dobro poznatu numeru Dine Merlina pod nazivom 'Mi'. Nastupio je okružen plesačima čiji su kostimi imitirali disko kugle, što je zajedno s njegovim zlatnim sakoom dalo poseban vizualni efekt cijeloj izvedbi.

Foto: RTL Benjamin Hasanić

"Benjamine, meni je ovo baš bio gušt. Savršeno si odabrao pjesmu, razumiješ gdje tvoj vokal pripada. Bio si odličan", pohvalila ga je Nika, a Severina se složila da je izbor pjesme bio perfektan.

"Stoički si ovo izdržao. Tvoj vokal izvlači svaku situaciju", rekao je Filip.

"Sve je bilo na svom mjestu, a čak si mogao pustiti glas još više. Pokret ti je jako pasao. Imaš ogroman potencijal za regionalni uspjeh", zaključio je Tonči.

20:28 - Besprijekorna izvedba mlade srednjoškolke: 'Ti ćeš napraviti čudo'

Prvu izvedbu večeras iznijela je Karla Miklaužić, 17-godišnja djevojka iz Huma na Sutli moćnog glasa. U srebrnoj haljini sa šljokicama otpjevala je hit legendarne Celine Dion "It's All Coming Back to Me Now". Cijeli nastup upotpunio je i gudački kvartet koji je zajedno s njom izvodio jednu od najvećih balada svih vremena, a žiri je izula iz cipela.

Foto: RTL Karla Miklaužić

Tonči: "Dozvolit ću sebi jednu slobodu da ti kažem odmah. Bolje da čuješ prije nego kasnije. Sa svim tim što imaš u sebi ako ne uspiješ napraviti karijeru i živjeti od ovog kao kraljica, krivca možeš tražiti samo u sebi".

"Kupuješ me na skupe poene, Celine Dion je moja najdraža žena na svijetu i svaka pjesma mi je teška. Mislim da si ovo odradila dostojno Celine Dion. Unijela si se u to na jedan drugačiji način u odnosu na prošli put", zaključila je Nika Turković.

"Imali smo Whitney Houston, imali smo Celine Dion, imamo Karlu Miklaužić. Po meni si ti spremna, samo ne znam je li Hrvatska spremna za tebe", našalila se Severina.

"Molim vas pozdravite našu zvijezdu, buduću i sadašnju - Karlu. Ti si netko tko razumije glazbu i tko s njom priča. Ti ćeš napraviti čudo", rekao je Filip.

20:24 - Žiri uputio riječi podrške finalistima

"Od mladih ljudi uvijek treba učiti što je zajedništvo, ljubav i poštovanje. Oni su ovdje stekli prijatelje i to je nešto najljepše što sam ovdje doživjela", rekla je Severina, a Huljić je naglasio da večeras želi izbjeći floskulu "Vi ste svi već pobijedili" i umjesto toga reći "Za nas ovdje show završava, ali za ove ljude on tek počinje".

20:20 - Dolazak žirija

Antonija Blaće izašla je na pozornicu i otvorila finale. "Presretna sam što mogu reći 'Dobra večer, draga publiko, dobrodošli u finale!' Pred nama je uzbudljiva večer". Voditeljica je na pozornicu pozvala i već svima dobro poznati žiri: Severinu, Niku Turković, Filipa Miletića i Tončija Huljića.

Foto: RTL Antonija Blaće

20:15 - Borba za nagradu od 50.000 eura je krenula

Počinje veliko finale 'Superstara'. Četvero finalista zajedno su izveli pjesmu "Titanium" popularne Sie.