Suzama za zagorske brege zapalila 'stage': 'Hajde neka Whitney Houston ovo otpjeva'

Na "stageu" je danas zasjala Karla Mikleužić, ovaj put s potpuno drugačijim izborom pjesme - "Suza za zagorske brege" Vice Vukova! Jednu od najpoznatijih kajkavskih pjesama podigla je na sasvim novu razinu i dala joj modernu notu, a uz nastup je savršeno odgovarao i njezin outfit koji je kombinirao tradicionalne i suvremene elemente.

Oduševljena publika je nakon izvedbe uzvikivala njezino ime i pljeskala.

"Ja toliko volim ovu pjesmu da sam se najviše veselila. Znam cijeli tekst. Hvala ti na ovome", komentirala je Severina.

"Nisam nikad mislila da ću ovo reći, ali pisat ćeš mi 'Suze za zagorske brege' od sada pa zauvijek", rekla je Nika.

Foto: RTL

"Ljudi, ja večeras stvarno guštam", istaknuo je Tonči. Rekao je da mu je to najbolje finale od svih showova u kojima je sudjelovao. "Neka dođu Whitney Houston Celine Dion i otpjeva 'Suze za zagorske brege'", dodao je.

"Sad sam dobio poruku iz banke, dobila si beskamatni kredit", našalio se Filip, koji je u prošloj emisiji rekao da bi Karli bio jamac za kredit za njezinu glazbenu karijeru.

Podsjetimo, Karla je finale izborila izvedbom pjesme 'Something's Got a Hold on Me' prošlog vikenda, a žiri se jednoglasno složio da joj takav tip glazbe savršeno stoji te da je nastup bio bez greške.

"Sve si odradila kako treba, sve je bilo savršeno, sve si super upakirala na mjestima gdje si mislila da ćeš se previše naprezati, bilo je top, super ti leži ova pjesma", poručila joj je Nika tada.

