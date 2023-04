Osvanulo je prvo jutro u kući, a pojedini parovi nisu se baš naspavali, posebno oni u sobi Par nijansi sive.

''Ma robija, brate'', komentirao je Drago, dodajući da nije imao dovoljno mjesta u krevetu na kat, ''Ne želim ni s kim dijeliti sobu, hoću da budemo sami''.

'Ne želim nikakve tenzije'

Ismael je jučer s Martinom proglašen najboljim parom u prvom izazovu, a samim time sami su mogli odabrati kojem će paru dodijeliti koju sobu. No priznali su da imaju malu grižnju savjesti zbog toga što su Veroniku i Maxa te Dragu i Anamariju morali smjestiti zajedno u Par nijansi sive.

''Moraš to pustiti, to je igra, nadam se da neće uvijek isti parovi biti u toj zadnjoj sobi… A što se mene tiče, ja se ne bih mijenjala'', rekla mu je Martina.

Kad su se spustili u kuhinju, Ismael nije mogao izdržati a da ne pita Dragu zamjera li mu zbog toga što su završili u ''najgoroj'' sobi: ''Ne želim nikakve tenzije, da imate išta protiv nas''.

''Isto bih tako postupio'', odgovorio mu je prijateljski Drago.

Voditelj Enis Bešlagić okupio je parove pa ih obavijestio da će se u današnjem zadatku muškarci prvo kladiti na svoje supruge, a zatim im je prikazao trenutno stanje na tablici na kojoj vode Martina i Ismael s 1400 eura, dok svi ostali parovi zasad imaju po 900.

Novost u ovoj sezoni

''Ono što je specifično za ovaj ciklus jest da u eliminacije ulaze dva para koja imaju najmanje novca'', obavijestio ih je Enis, a zatim pozvao muški dio u prostoriju za klađenje.

Novost u odnosu na prošle sezone je to što će se svatko od njih kladiti zasebno i neće čuti koliko su novca uložili ostali, a samim time i mogućnost kalkulacija svedena je na minimum. Nakon toga će svi zajedno pogledati tablicu s ciframa.

Muškom dijelu objasnio je kako je pred njima izazov koji će pokazati koliko se parovi zapravo dobro poznaju.

U studiju se nalazi poligon, a na podu su dvije staze s istim brojevima od jedan do deset, odvojene zastorima. Muškarci će morati vrednovati svoje karakterne osobine, a njihove partnerice stati na broj za koji smatraju da su i oni odabrali.

Ako pogode, dobivaju jedan bod, a ako ne pogode, odlaze do švedskog stola na kojemu se nalaze razni ''specijaliteti'' koje će, za kaznu, morati pojesti u trideset sekundi.

Prvi je na redu za klađenje bio Ismael koji je na Martinu uložio 300 eura. Srećko je na Teu uložio samo 125 eura. Idući je bio Davor, a njegova uložena cifra bila je 300 eura.

Max je u izazov uložio 250 eura, a Dario visokih 450 eura. Drago se kladio na 350 eura, Filip na 400.

Tomislav je na svoju Karmelu uložio 300 eura, Dragan na Vericu 301 euro. Ismet je odabrao cifru od 300 eura.

Sve je bilo spremno za izazov! Od ukupno pet pitanja, parovi su morali skupiti tri točna odgovora da bi uspješno prošli izazov. Muškarci su morali procijeniti sami za sebe koliko su – romantični, pametni, brižni, hrabri i pošteni.

Prvi na redu bili su Martina i Ismael koji su osvojili tri boda i prošli zadatak, a Martina je u dva pitanja pogriješila u svojoj procjeni za samo jedan bod pa je morala jesti tripice.

Anamarija i Drago pokazali su prilične razlike u ovom zadatku jer, dok je on bio prilično skroman, ona je odabirala samo brojeve na vrhu ljestvice. Zadatak nisu prošli!

''Nisam uopće mislila da ima tako nisko mišljenje o sebi, malo mi je bilo razočaravajuće'', rekla je Anamarija pa navalila na puževe na švedskom stolu, ''Bolje da sam ja jela, on to ne bi mogao izdržati''.

Tea je zamjerila svom Srećku što je svoju romantičnost ocijenio dvojkom, dok je ona odabrala peticu.

''Izgledalo je dosta teško i namjerno sam stavio malo novca, znao sam da nećemo proći'', objasnio je svoju taktiku klađenja Srećko.

Tomislav i Karmela imali su dva točna odgovora, a samo jedan bod dijelio ih je i od trećeg, no on je ostao stajati na broju pet, a Karmela je mislila da je malo romantičniji pa je odabrala šesticu te ih time eliminirala.

'Koliko si ti ljuta od jedan do deset sada?'

Dragan i Verica imali su tri netočna odgovora već na samom početku i također nisu prošli izazov.

''Koliko si ti ljuta od jedan do deset sada?'' zezao ih je Enis. ''Nisam ljuta nego mi je žao'', rekla je Verica.

Azelma i Ismet, kojemu je taj dan bio i rođendan, već su nakon prva dva pitanja dvaput morali do švedskog stola gdje ih je oba puta dočekao fermentirani tofu, a iako je već prvi put jedva pojeo do kraja, Ismet se ponovno ponudio da ga pojede, no ovaj put nije izdržao do kraja.

''To je malo viša klasa za nas… Tofu'', šalio se Ismet, ''Nikad neću zaboraviti ovaj rođendan!''

Ipak, preostala tri odgovora bila su im točna te su uspješno prošli izazov!

Dario i Nataša te Meri i Davor rasturili su izazov i odmah sakupili potrebna tri točna odgovora, baš kao i Spider-Man Max i njegova Veronika.

''Pobijedila je romantika'', emotivno je zaključio Davor i poljubio svoju Meri.

Anamarija i Filip također nisu prošli izazov, no na švedskom stolu pobijedili su neke strahove.

''Tu si već pokazao da si hrabar, jer znam da bi se ispovraćao na bilo što'', tješila ga je Anamarija.

''Rekao sam si – sve ću progutati samo da ne padnemo'', komentirao je Filip, no ova pitanja su za njih ipak bila preteška.

Nakon izazova bilo je vrijeme da parovi zajednički prokomentiraju svoje uspjehe i neuspjehe, ali i da bace oko na trenutno stanje na tablici. Na prvom su mjestu i dalje Martina i Ismael s 1700 eura, dok su na dnu Anamarija i Filip s 500 eura.

''Sve se to sutra već da preokrenuti'', rekli su samouvjereno, no ipak šaljivo poručili, ''Jedino ne želimo ispasti u prvom ciklusu. Ako se to dogodi, bježimo iz Hrvatske''.

Za kraj dana, Azelma je slavljeniku Ismaelu, koji se na svoj dan već dovoljno namučio s tofuom, odlučila napraviti malu rođendansku proslavu uz tortu, svijeće i šampanjac.

A u sobi Par nijansi sive dva su para odlučili spojiti svoje krevete na kat kako bi se konačno naspavali.

Koji je izazov sljedeći i kako će se na svoje partnere kladiti žene, gledatelji će vidjeti već sutra od 21.15 sati na RTL-u.