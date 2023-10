Srpska pjevačica Lepa Brena (62) ima dva sina čija su puna imena Stefan Emerald (31) i Viktor Ernest (25), a oni se u javnosti nikada nisu tako predstavili.

'Ćao ja sam Esmeralda'

"Ta imena nam pišu u dokumentima, ali ja mislim da nema potrebe ih eksponirati. Čudna su. Ja sam rođen u Njujorku, a Viktor u Miamiju, i kao svi američki državljani imamo to srednje ime", rekao je Stefan.

Stefan je priznao da ne voli kada ga zovu Emerald, a otkrio je i da su ga čak najbliži prijatelji ismijavali zbog imena.

"Prijatelji me zezaju zbog toga kako se zovem. Kada ih nešto iznerviram kažu mi: 'Hajde, Esmeralda, smiri se, opusti se'. Mama mi je dala to ime i jednom sam je pitao: 'Što si mi dala to ime?'", otkrio je Brenin sin te dodao kako to ime ne voli isticati u javnosti.

"Nikome se nikada nisam tako predstavio. Zamisli pružim ruku i kažem: "Ćao, ja sam Emerald". Svi bi me čudno gledali. Iako je to moje ime kao i Stefan, ja ga tako ne doživljavam. Jako je neobično. Moji prijatelji nikada nisu znali kako se zovem. Mislim da sam i ja postao svjestan tog imena tek kada sam napunio osamnaest godina. Znao sam i ranije, ali nisam bio svjestan toga", rekao je Stefan.

Oprostio majci na takvom imenu

Stefan je priznao da je svojoj majci, koja je izabrala ovakva imena njemu i bratu Viktoru, oprostio što im je dala takva neobična imena.

"Na kraju sam je razumio. Ona je umjetnik i željela je da naša imena zvuče drugačije. Emerald je jedna prelijepa tirkizna boja. Kada na to pomislim, mirim se sa svojim imenom. Lijepo mi je ime kada pomislim na boju, ali kada ga preokreneš na šalu, kad kažeš Esmeralda, onda ni malo nije lijepo", priznao je Stefan.

Također, Bobin sin iz prethodnog braka sa Zoricom Nakić, Filip ima dva imena, Filip Branislav, a Stefan je jednom rekao da je Filipovo puno ime vrlo lijepo, te kroz smijeh dodao: "Blago je njemu".

