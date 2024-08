Josip Ajduk iz "Superpara", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, nedavno je prekinuo s Katarinom, a sada je pronašao je sreću s Nikolinom. Često na društvenim mrežama pokazuju koliko uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

Tako je sad Nikolina podijelila fotografiju s Josipom, kojom je obilježila mjesec dana njihove veze. "Volim te", poručila mu je.

Foto: Instagram

Par je otkrio i kako su proslavili mjesec dana njihove veze. Naime, bili su na koncertu pjevača Marka Perkovića Thompsona u Josipovom rodnom Imotskom.

Inače, Josip se nedavno pohvalio romantičnom gestom svoje djevojke Nikoline. Mladi Imoćanin objavio je na Instagram storyju video u kojem je pokazao da je postavila svijeće na krevet da tvore veliko srce i pripremila platu s hranom.

"Ajoj, hvala ti", poručio je Josip.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Nikolina je za RTL.hr otkrila čime ju je Josip osvojio. "Josip je jedna jako divna, osjećajna i dobra osoba koja zrači tom pozitivnom energijom i jako, jako dobra osoba. Kod Josipa mi se svidjelo što ima oči koje su me privukle, zatim ima to nešto u sebi čime me je privukao, tu neku energiju i jako je simpatična osoba", ispričala je.

