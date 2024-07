Bivši kandidati "Superpara" Josip Ajduk i Danijela Dragović u siječnju su prekinuli sedmogodišnju vezu. Nedugo nakon prekida, Josip je pronašao sreću s Katarinom, no sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Nije mu dugo trebalo da ju preboli, sada ima novu djevojku. Show "Superpar" gledajte na platformi Voyo!

Josip je za RTL.hr otkrio razlog prekida veze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vidio sam je kad je išla s prijateljicom u grad i potom se u kafiću našla s nekim dečkom kojeg je poljubila. Kada sam došao do njih, ponovno ga je poljubila pred mojim očima. To govori o njoj kakva je", ispričao je.

Foto: Instagram

"Htjela mi je dan prije namjestiti prijateljicu da bi ona dobila slobodu dok je s ovim dečkom. Ja nisam na to nasjeo. Govorila mi je da je naša veza za nju ono pravo, a prevarila me. Prekinuo sam s njom. Što da napravim?", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ima novu curu

Josip tvrdi da mu je Katarina jako značila, no nije bio sretan u vezi.

"Baš sam zagrizao. Bila mi je važnija od bivše djevojke Danijele, iako je to sad malo ružno reći. Preselio sam se u Trogir zbog nje. Ostavio sam prijatelje i sve zbog nje. Slomila mi je srce u milijun komadića", požalio se Josip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otkrio je da je njegov bolni prekid vidjela njegova kolegica Nikolina koja je sjedila u to vrijeme u kafiću te ga je tješila. S Nikolinom je sada započeo ljubavnu vezu.

"Sreli smo se blizu moje kuće, moji i njezini prijatelji. Sjedili smo i razgovarali do jutra. Nije me htjela pustiti samog nakon prekida. Sad smo na početku veze. Nikolina je iz Zenice. Jako je dobra cura", ispričao je Josip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sretan je

Otkrio je i da je dan nakon prekida imao neugodan susret s bivšom djevojkom. "Došla je na plažu s dečkom s kojim me prevarila i sjela u našoj blizini. Nije mi to jasno. Zašto to netko radi?", rekao je.

Foto: Instagram

"Nikolina mi je stavila osmijeh na lice", zaključio je Josip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Show "Superpar" gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Izazov koji je odredio superfinaliste Superpara: "Pravda je pobijedila"