Nova sezona 'Superpara' počela je zanimljivom 'morskom' igrom! Naime, parovi su trebali voziti automobil kojem su zatamnjena stakla i kojim su upravljali kao podmornicom, prolazili su zadani poligon i zaustavljali se na tri punkta.

Jedan od parova Zagrepčani Martina i Ismael zajedno su sedam mjeseci. Martina je sjela za volan, a njezin joj je dečko objašnjavao put. Martina se toliko uživjela u vožnju da joj je u jednom trenutku pukao nokat.

"Napravila sam ih jučer, a sad je jedan pukao. Sad ću morati u kuću ići bez nokta, ljudi će me gledati", nesretna je bila Martina. "Da, ovako će svi joj vidi, vidi nema nokta", zezao ju je Ismael dok mu je Martina rekla kako ona zna da nema nokta i to joj je to dovoljno.

„Bilo je dobro, zadovoljna sam, bravo“, komentirala je Martina kad su prošli kroz cilj iako je slomila nokat, dok je Enis u jednom trenu samo ustvrdio: 'Šta sve ljudi rade zbog lajkova, bože dragi…'

Na kraju odrađenog poligona Ismael je Martini gurnuo pod nos da pomiriše njegove prste kojima je tijekom izazova morao kopati po ukiseljenom zelju, a Martina nije bila oduševljena. Odgurnula je brzinom munje njegovu ruku i rekla: 'Fuj! U usta si me...'

Ipak, na kraju su se zagrlili, Ismael ju je podigao i poručio: 'Mačko, idemo popraviti nokte. Aj bok!'.

Inače, svi su kandidati uspješno prošli poligon, a kuću je došao Enis kako bi im otkrio tko je najbolji. Najgori par bili su Veronika i Maximilan koji nisu imali ni svoje stvari. „Heroji nikad ne spavaju i spavat ću kao Spider-Man“, komentirao je Max. Malo bolji od njih bili su Meri i Davor, koji su također ostali bez kofera, a najbolji par bili su upravo Martina i Ismael koji su potom određivali koji par će spavati u kojoj sobi.

Danas je novi dan i novi izazov, a koji će par biti najbolji te kako će se naspavati ekipa u sobi Par nijansi sive - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Superpara' od 21.15 sati na RTL-u.