Martina i Ismael otkrili su u Superparu svoje planove o zajedničkoj budućnosti i ulasku u brak.

"Ja ću svoju dragu definitivno ženiti, ali kad se malo prestane pričati o tome, kad se malo ona zapusti i kad bude već malo zabrinuta", rekao je Ismael, a onda su se Martina i on našalili kako je sigurno njezina mama zvala da im produkcija postavi ovo pitanje.

I Enis je imao pitanje vezano za njihovu budućnost, a zanimalo ga je hoće li Martina i Ismael i u braku do kraja života objavljivati sve na TikToku. Oni su mu odgovorili da im to ipak nije u planu, ali Martina je rekla kako je već sad sigurna da se želi udati za Ismaela.

"Ja bih se odmah udala za njega i vjerujem da je i on siguran da bi se odmah oženio, ali neka to sve ide svojim tokom", rekla je Martina i dodala da su osam mjeseci skupa, pa će još malo uživati.

S druge strane, Ismael je rekao da bi odbio Martinu da ona odluči zaprositi njega. "To mi je ispod časti, to mi je ispod muškosti da žena klekne i da te zaprosi", komentirao je Ismael, a Martina se našalila: "Ja sam rekla, ako me ti nećeš zaprositi, ja ću tebe."

"Taman posla", zaključio je Ismael.

