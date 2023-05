Parovi su spremni za završni izazov četvrtog ciklusa, a jutro su, kao i obično, iskoristili za komentiranje odnosa u kući, ali i strategije za novi zadatak.

''Eliminacijski dan… Ne mogu reći da nam je ostavio traume, ali malu dozu straha definitivno jest. Sve je moguće, bili smo prvi, došli smo u eliminacije, bili smo zadnji, došli smo u eliminacije, sad smo u sredini, pa nećemo valjda'', požalili su se Filip i Anamarija.

''Ne osjećam se ugroženo, na sredini smo'', poručio je Ismet pa dodao kako najviše razloga za zabrinutost vjerojatno ima Davor, 'On sam kaže da ga u kući baš ne vole, a to je sam sebi svojim ponašanjem napravio. Ja sam mu sinoć zamjerio što nije bio uz svoju baku. Budi uz svoju suprugu, ti si taj koji je jedini može bodriti''.

Davor je priznao da zbog eliminacija nije baš mogao spavati. ''Jučer sam napravio jedan test tko će prići meni ili tebi, da vidimo tko ima empatiju. Sad se pokazalo da je nemaju. Mislili su da sam bio sebičan pa sam ostavio tebe samu na proglašenju. Prošla je samo jedna osoba taj test – Ismael. Došao je do tebe i pitao kako je dida''.

I Anamarija i Filip bii su uvjereni da bi Meri i Davor, ako se nađu u eliminacijama, mogli napustiti show.

''Nemaju šanse ni s kim… Nisu iskreni, igraju malo prljavo, od nas sigurno neće dobiti narukvicu'', poručili su.

Enis je najavio kako je u današnjem zadatku pred muškarcima prava avantura.

''Danas ćemo, kao i u životu, gledati kako muškarci potpuno slijepo vjeruju svojim ženama da ih vode kroz život i da dođu do cilja'', najavio je Enis izazov pod nazivom 'Slomljeno srce'.

Naime, s maskama na glavama muški dio morat će proći poligon slušajući upute svojih dama. U bazenu sa šarenim lopticama moraju pronaći palice kojima će razbiti viseće srce te unutar njega pronaći malo srce. Tko ga prvi nađe i s njim prođe kroz cilj, bit će pobjednik izazova i dobiti 600 eura.

Izazov je započeo, a s njim i sudaranje, padanje, okretanje i vikanje žena u isti glas, što je bio pravi recept za kaos.

Max je već na početku krenuo u krivu stranu i nije više mogao pronaći start. Unatoč Veronikinu vikanju i navigiranju, on je uopće nije čuo pa je samo opipavao zidove bez ikakve orijentacije u vremenu i prostoru. Prvi je do palice i velikog srca stigao Tomislav, no nije mogao pogoditi srce u zraku, a u jednom trenutku je još nekoliko maski pronašlo palice pa su urnebesno udarali i jedni druge.

Uz puno muke i Karmelinog vikanja, Tomislav je konačno uspio pronaći malo srce i proći prvi ciljem.

Nakon njega, zadatak su uspješno izvršili i svi ostali, osim Maxa koji nije ni ušao u poligon te Ismaela koji se usred izazova ''izgubio'' i više nije čuo Martinine upute.

Enis je okupio parove pa im obznanio rezultate i rekao kako Ismael i Martina te Max i Veronika moraju ponoviti zadatak jer ga nisu uspješno izvršili.

''Meni cura više nema glas tako da ćemo mi to prepustiti Ismaelu i Martini'', poručili su Max i Veronika.

A iako su ih ostali nagovarali da ipak probaju, oni su to odbili. A upravo zato, Max i Veronika završili su u eliminacijama kao par koji je najlošije odradio zajednički zadatak, a njima su se pridružili Davor i Meri kao najlošiji par četvrtog ciklusa sa samo 200 osvojenih eura.

Prije podjele narukvica parovi su dobili malo vremena za razmišljanje. ''Danas neće biti teška odluka'', poručili su Anamarija i Filip.

Meri i Davor zbrajali su moguće narukvice, a oboje su se složili kako je Verica osoba koja u kući oko sebe stvara klan.

''To je jedna malo žešća nula od osobe. Samodopadna, koja želi utjecati na druge, jako je ružno… To je moć manipulacije. Jako mi smeta što manipulira 'djecom''', zaključili su.

Enis je okupio parove pa su još jedne uzbudljive eliminacije mogle početi.

''Uz dužno poštovanje, niste se pokazali kao primjer'', poručio je Filip Meri i Davoru pa dao narukvicu Maxu i Veroniki.

''Nije nam bilo iznenađenje, oni su u Veričnu klanu'', poručila je Meri.

Max i Veronika dobili su još narukvice Drage i Anamarije, Karmele i Tomislava, Ismaela i Martine te Dragana i Verice, a gotovo svi zamjerili su Davoru ponašanje i to što nije veća podrška Meri.

''Poštujem ih kao ljude koji su stariji od mene, ali ne preferiram Davorov način s kojim se ophodi pred drugim ljudima prema Meri i smatram da ova djeca imaju puno veće pravo za ostati ovdje'', poručila je Verica.

''Svi su imali razloge za eliminaciju po jednoj te istoj šabloni. Nečija šablona je u igri koja je sad razbijena'', rekao je Davor.

Jedinu narukvicu ''baka i dida'' dobili su od Ismeta i Azelme, ali uz dobronamjeran savjet: ''Didi sam poručio da manje priča, a više sluša i da mora znati podnijeti poraz i za njega ne mora uvijek tražiti krivca u drugom krivcu''.

I kad se činilo da je odluka i više nego jasna, Max je sve obavijestio kako ipak moraju izaći iz showa zbog poslovnih prilika koje su im se pojavile.

''Nismo htjeli uzimati mjesto nekome tko zna da će moći ostati ovdje do kraja, danas smo ovo odlučili'', dodala je i Veronika.

''Ušli smo u ovaj show kao najstariji par… Polovicu vas možemo 'roditi'. Jedan zadatak je bio da vidite kakav čovjek ne treba biti prema ženi. Sinoć je bio dogovor da ona dođe sama među vas… Budući da se u ovoj kući priča o nekim empatijama, podršci, koja je nažalost izostala… Ismael, pokazao si svoju veličinu kad si prišao Meri i pitao kako je didonja'', obratio se svima Davor, ''Ostajemo ovdje i sad ćemo vam pokazati kakav smo mi par''.

''Traži slamku na koju će se iščupati'', smatrao je Ismet.

''Dođeš u reality da pokažeš to si, a u igranom filmu, kad si glumac, onda si plaćen da glumiš'', rekao je Dragan, a Verica se složila, ''Ja se stvarno nadam da je ovo bila igra, da nije takav prema svojoj ženi i ženskom rodu, i da mu nije ego u plafonu, jer ako je ovakav, ja s tim čovjekom ne želim sjesti više pet minuta na isto mjesto''.

Prije odlaska Max i Veronika imali su još jedan zadatak – odabrati stanare Par nijansi sive. Iz nje su iselili Ismeta i Azelmu, a u nju sele Karmela i Tomislav.

No i nakon njihovog odlaska, parovi su i dalje komentirali rezultate ovih šokantnih eliminacija i ''igru'' Davora i Meri, a najglasnija je bila Verica.

''Postoje li pare koje biste prihvatili da ponižavate svoju ženu u showu?'' upitala je ostale.

''Pale su neke maske. U oči ne može gledati netko tko nije iskren'', zaključio je Davor prije spavanja.

Hoće li tenzije u kući zasjeniti nove izazove i hoće li Davor i Meri pronaći zajednički jezik s ostalima, gledatelji će doznati već u ponedjeljak od 21.15 sati u 'Superparu'.