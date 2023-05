Azelma i Ismet jedini su par koji su odustali u zajedničkom izazovu u 'Superparu'. Nisu ga uspjeli dovršiti jer je Ismet izgubio živce i počeo se derati kako je gotovo zato što njegova supruga nije znala otključati lokot. Počeo je dramiti na poligonu, a smirivao ga je Ismael.

"Izgledaš nasilno, kao da ona nema nikakvu podršku", govorio je dok se Ismet branio kako ima.

"Mogao sam stići i za sebe i za nju. Izgubim zbog nje cijelu igru, zbog njezine nesposobnosti", rekao je.

Azelma: 'Nisam poput drugih ljudi ovdje da idem pod svaku cijenu pobijediti'

Azelmu je to povrijedilo i tješile su je ostale djevojke. Hoće li ovo tek tako oprostiti svome suprugu?

"Ide mi na živce što se on previše zanio u tu igru. Ne zanima me. Nisam poput drugih ljudi ovdje da idem pod svaku cijenu pobijediti. Da dobijem izazov, pokupim lovu, da maltretiram druge ljude. To me zaista ne zanima. Došli smo ovdje da se zabavimo, da se maknem od svog standardnog svijeta, da se okružim novim ljudima, probam nešto novo i dokle ide, ide. Neću sada svaki izazov gubiti živce. Na što bi to nalikovalo", rekla je Azelma.

Šou Superpar možeš gledati od ponedjeljka do petka od 21.15 sati na RTL-u, ali i na PLAYU!