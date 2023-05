Na zadatku u Superparu suočili su se Ismet i Davor. "Mislim da su išli da didu prvog izbace", kazala je Meri, a Davor je samo uz smiješak rekao: 'Dida će se još borit…'

'On je taj koji kalkulira i bukvalno misli da će silom… al sam ga ja poslao doma u toj igri", kazao je Ismet.

Davor je nakon svega rekao da više ne zna što da misli.

"Ja sam igrao četiri igre. Ne znam, da li me Ismet sad tu smatra slabijom karikom ili…", kazao je Davor, a Ismet je dodao: 'Bilo je čupavo. Držao se dido, nisam očekivao, ali svaka čast.'

"Zadnje dvije igre su me zeznule, kazao je Davor dok je Ismet ustvrdio kako ga je sada njegova brzina iščupala, ona ista brzina koja ga je u prethodnim zadacima koštala pobjede.

"I onda sam komentirala nešto što je rekao, nešto kao go*no, rekla sam mu da je to ružno, nešto što je rekao", kazala je Meri Davoru kojem se na licu vidjelo da mu nije svejedno. "Da, ponižavanje, ono i to…", kazao je Davor. "Azelma je rekla kao da je to bila šala, a ja sam rekla da je meni to ružno. Mislim ono, go*no", kazala je Meri. "I ono, marš kući", dodao je Davor, a Meri potvrdila: 'Da, i to, jako ružno".

"Čovjeku od 51 godinu reći aj sad marš kući, i kroz šalu i kroz zezanciju, mislim da se to ne gvoori, da ipak trebaš pripaziti", kazao je Davor, a Meri nadodala: 'Ovo mu nije prvi puta da je to napravio'.

"Samo malo pripazi na rječnik, nemoj mi govoriti da sam go*no, znaš, jer to se snima na televiziji", kazao je Davor Ismetu.

"Šta si mi rekao?", pitao je Ismet. "Da sam go*no, to se snima na televiziji", kazao je Davor.

"Tko je rekao da si go*no?", pitao je Ismet. "Nešto si tu rekao u žaru borbe", kazao je Davor.

"Daj odi u ku*ac, to ti nisam rekao, bato. Neka vrate na kameri. Ali nemoj se ti naći vrijeđati. Kad gubiš, gubi buraz, to prihvaćaj", kazao je Ismet, a kasnije je samo potvrdio: 'Neka se nauči podnijeti poraz, jer znam da nije reagirao zbog mojih riječi nego zbog svog poraza. Sada mi je pao skroz ono", rekao je Ismet.

Ismael je rekao da su muški zadaci postali, po njemu, baš prava ratna zona između te dvojice. "Baš onako, prikrivena ratna zona između Ismeta i Davora", kazao je Ismael.

Šou Superpar možeš gledati od ponedjeljka do petka od 21.15 sati na RTL-u, ali i na PLAYU!