Danijelu Dragović i Josipa Ajduka smo upoznali u emisiji 'Superpar' na RTL-u koja je dostupna na Voyu, a nedavno su oboje za RTL.hr otvoreno progovorili o svom prekidu nakon sedam godine veze. Iako je govorio da je jako povrijeđen, Josip je sada na Instagramu objavio fotku s drugom djevojkom - Katarinom, a na fotku je stavio i srce.

Varao je Danijelu?

Josip je nakon prekida bio povrijeđen, pogotovo jer ga je Danijela nakon sedam godina ostavila - preko poruke.

"Šokiran sam, još sam pod dojmom svega i tko zna koliko dugo ću biti, ali valjda dragi Bog je ne želi tu kraj mene, neka bude volja njegova", bile su njegove riječi za RTL.hr nakon prekida.

I Danijela je rekla svoju stranu priče.

"Dugo sam razmišljala o prekidu, govorila sam si da smo dugo zajedno, sedam godina. Pola godine sam razmišljala o tome da ga ostavim. Vidjela sam da sam izgubila sebe. Vidim kakva sam u društvu s njim, a kakva sam s prijateljima i sestrama. On svaku moju sreću potiskuje na neki način. Smatram da je manipulator i da i sad manipulira", objasnila je Danijela nakon što je Josip priznao da ga je ostavila.

Istaknula je da u sedam godina nikad nije prevarila Josipa.

"Nisam ni pomislila na to. Izlazim čista obraza. On mene je milijun puta. Misli da ne znam, ali sve znam. Sve su se te cure meni javile. On već ima drugu djevojku. Na nekoliko dana je otišao s njom, a tvrdio je da me ne vara s njom. Mirna sam zbog ove odluke. Više nema povratka natrag. Želim stati na svoje dvije noge ponovno i biti sretna i zadovoljna sama sa sobom", rekla je.

