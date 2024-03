Danijelu Dragović i Josipa Ajduka smo upoznali u emisiji 'Superpar' kojeg smo gledali na RTL-u i platformi Voyo, a sada se proširila vijesti da je par nedavo prekinuo nakon sedam godina veze. Vijest o njihovom prekidu Josip je objavio na društvenim mrežama gdje je govorio o tome kako ga je ona ostavila bez trunke osjećaja, i to putem poruke.

Ubrzo nakon Josipa, svoju stranu priče za RTL.hr je ispričala i Danijela.

"Ja sam prekinula s njim i da, preko poruka. On je bio na poslu. Dogodila se situacija. Družila sam se sa sestrinim prijateljem koji ima 17 godina. Josip ga zna, družili su se. Nije netko nepoznat. Josip je ljubomoran na njega. Misli da mi je netko napunio uši protiv njega. Meni je Josip poslao poruku da ne bi on prekinuo sa mnom zbog toga i onda sam ja ostavila njega", priznala je Danijela pa dodala:

"Sastavila sam mu zadnju poruku da su to moje želje. Uživo smo isto pričali. Mirno smo razgovarali. Rekla sam mu svoje želje. Normalno da mi je teško i da sam plakala u četiri zida. Meni je u glavi da se fokusiram samo na sebe. Ja želim da bude gotovo i jedino što može ispoštovati je da me pusti na miru", ispričala je Danijela za RTL.hr.

Foto: Josip Ajduk/Instagram

Danijela je za svog bivšeg partnera priznala da je manipulator.

"Imala sam traume iz djetinjstva oko kojih mi nije pomogao. Živjeli smo zajedno i sve, ali kad bismo se svađali, spominjao je moje traume, moje roditelje, manipulirao je. Smatram da je manipulator i da i sad manipulira", dodala je Danijela koja je rekla da je puno prije trebala izaći iz veze, a sprječavala ju je činjenica da su već dugo zajedno.

"Poslao mi je kilometarsku poruku u kojoj prvo kaže da me voli, a onda u sljedećem trenutku mrzi. Ponovno se služi manipulacijom", ispričala je.

Želi svoj mir

"Pola godine sam razmišljala o tome da ga ostavim. Vidjela sam da sam izgubila sebe. Vidim kakva sam u društvu s njim, a kakva sam s prijateljima i sestrama. On svaku moju sreću potiskuje na neki način. Ako se glasno smijem, kaže mi da se stišam", objasnila je.

"Mislim da je trenutak da gledam sebe. Ne ostavljam ga radi treće osobe. Želim imati mir nakon toliko godina. Želim poraditi na sebi, biti sretna jer ja već dugo u ovoj vezi nisam sretna", bile su Danijeline riječi nakon kojih se osvrnula na svoje ponašanje jer je rekla da i ona ponekad zna biti bahata, ali ta bahatost dolazi s razlogom.

Foto: Josip Ajduk Instagram

Varao ju je s nekoliko djevojaka

Bivša kandidatkinja emisije 'Superpar' je izjavila da iz njihove veze izlazi čista obraza, što se za Josipa ne može reći jer ju je, kako kaže, prevario milijun puta.

"Misli da ne znam, ali sve znam. Sve su se te cure meni javile. On već ima drugu djevojku. Na nekoliko dana je otišao s njom, a tvrdio je da me ne vara s njom. Prije nego što je otišao s njom, slao mi je poruke: 'Oprosti, popravit ću se' i na kraju otišao s njom. Zajedno u apartmanu snimaju za društvene mreže", otkrila je Danijela koja kaže da će još neko vrijeme s Josipom dijeliti stan jer su takve okolnosti, a onda će se on odseliti.

Foto: Josip Ajduk/Instagram

Za kraj je rekla da joj je želja stati na svoje dvije noge i biti sretna i zadovoljna sobom.

Podsjetimo da je Josip nedavno za RTL.hr je najavljivao da će zaprositi Danijelu.

