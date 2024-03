Josip Ajduk i njegova djevojka Danijela Dragović natjecali su se u prvoj sezoni 'Superpara', a bili su jedan od najupečatljivijih parova. Mladi Imoćanin otkrio je na svojim Instagram storyjima da su prekinuli nakon sedam godina veze. Josip je sada za RTL.hr otkrio razlog prekida.

"Dogodilo se to da me je ostavila bez trunke osjećaja i prekinula je našu vezu preko poruka. Hladno me ostavila preko poruke. Nisam joj davao dovoljno pažnje, priznajem i znam to i izgubio sam je. Ona je odlučila da je kraj, da nema povratka, da je gotovo. Ostavila me kao da nikad nije bila tu", ispričao je mladi Imoćanin.

Josip je nedavno podijelio crnobijelu fotografiju na kojoj se grle i stavio pjesmu 'Jednom kad noć' od Opće opasnosti. Nakon toga je pokazao reakcije svojih prijatelja na njegovu objavu. "A ništa. Ako je suđeno, pomirit ćete se", napisao mu je netko. "Tako je, sestro moja", odgovorio je Josip.

Danijela je na svom Instagram profilu maknula sve objave.

Par je živio zajedno šest godina, a prošle godine vratili su iz Njemačke i doselili u Makarsku. Josip kaže kako nije očekivao prekid, a još nedavno za RTL.hr je najavljivao da će zaprositi Danijelu.

"Iznenadila me je ova njezina odluka. Ali dugo je to nakupljala u sebi. Šokiran sam, još sam pod dojmom svega i tko zna koliko dugo ću biti.. ali valjda dragi Bog je ne želi tu kraj mene, neka bude volja njegova", ispričao je.

Kaže da zbog ovoga razmišlja o selidbi u drugi grad. "Odlučio sam se da ću se 1. travnja s njom zauvijek pozdraviti. Ona je to htjela i rekla mi je da je nesretna sa mnom. Ona to ne želi popraviti. Selim se 1. travnja. Tada dajem otkaz, mijenjam si život, grad, okolinu, sve", istaknuo je Josip.

"Moja je flota zauvijek isplovila. Slomljenog sam srca kao staklo na milijun sitnih komadića, samo dvostruko još toliko", zaključio je.

