Tanja Savić konačno je priznala da je zaljubljena u gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića. Takođe, oglasila se i njezina majka Živana, koja je prezadovoljna kćerinim novim dečkom, dok njegova obitelj navodno ne podržava tu vezu. Usprkos svemu, odlučili su ipak ostati zajedno.

Kako javlja srpski portal Star, Draško je iznajmio stan u Banjaluci, kamo će se nakon Nove godine preseliti Tanja i njezini sinovi.

'Bit će zaštićeni kao polarni medvjed'

"Draško i Tanja su dosta razgovarali. Otkad se saznalo za njih, u velikom su problemu, pogotovo gradonačelnik, kojem ne ide u prilog da se svaki dan žuti tisak bavi njime i njegovim ljubavnim životom. Njegova obitelj nikako ne podržava vezu s Tanjom, pa su se čak htjeli i rastati, ali su shvatili da se trebaju boriti jer je ljubav jača od svega. Draško je rekao Tanji kako želi da mu bude bliže i da će je on zaštititi, pa joj je predložio da se s djecom preseli u Bosnu. Ona se nećkala, međutim, poslije samo nekoliko dana kazala mu je da pristaje preseliti u Banjaluku. Draško je bio presretan, našao je stan preko agencije neke za dan. Poslao je Tanji slike i snimke i ona se oduševila. Dogovorili su se da poslije Nove godine Tanja s djecom ode kod njega. Stan je baš velik, ima čak tri spavaće sobe, tako da će imati mjesta za sve, a najvjerojatnije će Draško veći dio vremena provoditi s Tanjom i djecom", priča izvor za Star.

"Dušan će tek sad poludjeti kada čuje da se Tanja s djecom seli kod Draška, ali im neće moći ništa, bit će zaštićeni tamo kao polarni medvjed", zaključuje izvor, dok je Tanja odlučila ne izjašnjavati se više o ovoj temi. Samo je poručila: "Da, ja sam sretna žena, konačno!"

'Tanjina obitelj ne zna za sramotu'

Podsjećamo, zakoniti suprug Tanje Savić, Dušan Jovančević, za Kurir je rekao da nije ogorčen samo na suprugu, već i na njezinu obitelj. Njemu je zasmetalo to što je majka pjevačice u medijima izjavila da je on bio loš zet i da je dobro što se njezina kći oslobodila takvog muža. U razgovoru za Kurir on je bez dlake na jeziku opleo po punici, tastu, šogoru i šogorici.

"Tanjina obitelj ne zna za sramotu, vjerujte mi. Oni nemaju obraza. Tanju samo koriste jer ona jedina zarađuje pare za njih. Zato je i iskorištavaju. Ja sam im smetao jer smo mi stvorili našu obitelj. Zlatnu koku sam im odveo iz kuće kad sam je oženio i zato me nikada nisu ni voljeli. Kada sam ja došao u njezin život, finansije su stale, zato je i kaos nastao", rekao je Dušan.