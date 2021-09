Simona Mijoković nekad je sa suprugom Antom Gotovcem vodila razuzudan život, bavila se prostitucijom i konzumirala drogu. Bračne zavjete izmijenili su 16. srpnja 2005. godine u Starogradskoj vijećnici pred obitelji i prijateljima među kojima su bile i nekadašnje manekenke Tamara Roglić i Ivana Delač.

Brak Simone i Ante Gotovca bio je popraćen brojnim skandalima i burnim svađama, a službeno je okončan u travnju 2010. godine.

"Najvažnije u životu mi je zdravlje moje kćeri i to je jedino što želim. Želim da moja Gabica odrasta u sretnom okruženju, punom ljubavi", izjavila je tada Simona čiji je brak bio okosnica i reality showa 'Gotovčevi' koji se emitirao 2009. godine.

Punili medijske stupce

Ante je Simonu upoznao nakon što ju je oteo Tonyju Cetinskom na nekom tulumu (zabranjeno je najslađe - objasnio je). Ante je često tvrdio da je Simona bez njega nitko i ništa. U showu su se često svađali. Par je neko vrijeme sudjelovao i na Farmi.

Uoči odlaska na farmu Simona se klela da pred kamerama neće biti seksa između nje i Ante. Štoviše, zbog mame se sramila pričati o “tim stvarima”.

"Nismo mi neki napaljenci, kao što svi misle. Ne znam kako će Ante izdržati bez seksa, ali izdržat će", rekla je. Na proslavi četvrte godišnjice braka Ante se pohvalio kako oni u seksu lome krevete. Navodni prvi seks na farmi pao je nakon Simonina ljubomornog ispada u ožujku 2009. godine.

Simona je sretna žena

Simona danas živi u obiteljskoj idili u Linzu u Austriji sa suprugom Stanislavom Mijokovićem s kojim se vjenčala 2016., nakon nekoliko godina prijateljstva.

"Bila sam u bludu, nemoralu, prostituciji, drogi... Bolovala sam od bulimije 14 godina. Bog je ušao u taj ponor pakla i izvukao me. Bila sam izgubljena ovčica i on je došao po mene", ispričala je.

Simonini roditelji razveli su se kad je još bila dijete, nakon čega je bila zlostavljana te uvučena u loše društvo i u pakao droge. "Moja Gabrijela ima 12 godina i posvećena je molitvi. Ja sam u njezinim godinama već zapalila prvu cigaretu, ubrzo prešla na travu i jače droge te ušla u svijet mode. S 13 godina mama me u Sloveniji prijavila na izbor ljepote. To je jedan svijet prepun laži iz kojeg se nije lako izvući. Ja sam ljubav u mladosti tražila na krivim mjestima", objasnila je.

Sa Stanislavom živjela u predbračnoj čistoći

Vjeru joj je približio bivši suprug Ante. "Ja sam ranije za Božić gledala film o Isusu i razmišljala sam je li moguće da to sve postoji. Nisam to mogla shvatiti stvarno, samo kao film. Spasitelj je s vremenom ojačao moju vjeru i sad ne mogu zamisliti život bez njega", rekla je Simona koja je, kako tvrdi, Bibliju prvi put uzela u ruke u reality showu "Farma".

Njezin suprug Stanislav Mijoković isto je bio u braku, a nakon što se razveo, on i Simona živjeli su u predbračnoj čistoći. "Bilo smo nekoliko godina najbolji prijatelji. Nismo se darivali u krevetu, iako je ljudima to smiješno. Neka se smiju", rekla je.

Danas živi u obiteljskoj idili

Simona je danas majka četvero djece i u potpunosti je posvećena obitelji. Sa Stanislavom ima sina Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu.

"Amalija mi je spasila život, to je veliko svjedočanstvo. Nakon Gabrijele su mi rekli da vjerojatno više neću moći imati djece, a odmah nakon Joshue ja sam osjetila veliku potrebu imati još dječice. Preporučili su mi sterilizaciju, ali ja nisam htjela niti čuti za to. Bog je gospodar života i on o tome odlučuje. Nikakva kontracepcija neće postojati u našem krevetu, a ja sam napokon osjetila poziv i shvatila da je to nešto kroz što se ja mogu ostvariti. Biti supruga i majka, to je sveti poziv", ispričala je.

Ante krenuo drugim putem

Ante je nakon razvoda od Simone sudjelovao u srpskom reality showu "Parovi". Priznao je da je spavao s petstotinjak žena te da se često susretao s ninfomankama. Navodno je bio i u vezi sa starletom Majom Morales.

Čim je ušao u "Parove", prvu večer je završio u krevetu s Macom Diskrecijom. Ona je bez imalo srama skočila na Antu u dnevnoj sobi gdje su simulirali seks, a do prave akcije došlo je u spavaćoj sobi. Gotovac je prije ulaska u reality izjavio da je spreman na sve.

Inače, iza poduzetnika tri su propala braka. Prvi put vjenčao se 90-ih godina s Ines Ušić s kojom ima dvije kćeri. Slijedio je brak sa Simonom s kojom ima 13-godišnju kći Gabrielu, a nakon šest godina par je odlučio krenuti odvojenim putovima. Posljednji brak bio mu je onaj s Beograđankom Jelenom Miljuš od koje se razveo prije više od dvije godine nakon samo osam mjeseci braka.

Ljubav mu je prisjela nakon dvije posljednje veze u kojima je ljubovao s duplo mlađim djevojkama. Prvo je bio s Nađom iz Beograda, no dosadilo mu je to jer je “ograničavala njegovu slobodu”. Nađa je, naime, dolazila u kuću u kojoj živi u Zemunu. Onda se nedavno spetljao s manekenkom Medinom Pašić. No nakon mjesec dana ljubovanja Medina je postala prošlost.

Njemu i sama pomisao na brak stvara stres jer smatra da je dovoljno samostalan te da mu žene trebaju isključivo za fizičke potrebe. Redovno mijenjanje partnerica Anti je svakodnevica, no poduzetnik koji se okrenuo vježbanju i teretani.

Iako nema djevojku, Gotovac tvrdi da nije ugrožen.

"Barem seksa ima kad zatreba", zaključio je.

Nakon razvoda, oboje su se predali vjeri pa Simona često govori da Antu smatra najboljim prijateljem i bratom po Isusu.