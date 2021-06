Simona Mijoković proslavila je svoj 37. rođendan, a povodom toga prisjetila se svog 28. rođendana, prvog koji je, kako kaže, proslavila bez droge i alkohola. Za rođendan bez opijata zaslužni su seminari u Taboru kod patera Zvjezdana Linića.

"10.6 Isuse hvala Ti za život. Sjećam se svog 28 rođendana . Bio je na Taboru . Prvi put s Isusom, u sakramentu svete pričesti i ispovijedi . Rođena iznova, novi život Božjom milošću je (za) počeo . Pater Zvjezdan je dao tada Kati, danas kumi mog Joshue i Amalie Josipe, novac da mi kupi tortu, da lijepo proslavimo i da znam da nisam sama za rođendan . Ostavila sam društvo od prije, mnogi su me se tada i odrekli i ostale smo Gabi i ja potpuno same. Ali nismo bile same jer dobile smo stostruko u novim prijateljima, novim obiteljima. Ljudima koji su me svim srcem prihvatili i nikad mi nisu spomenuli moju prošlost na način da bi me osuđivali . Proslavili smo kod naše Mime koja je danas moja vjenčana kuma . To je bio prvi rođendan bez pijanstva i droge . Prvi rođendan u milosti Božjoj! Od tada svaki rođendan je blagoslovljen . Isuse hvala Ti . Ali do tada svaki rođendan je bio u tami grijeha i zla. Svaki je bio u tami droge i pijanstva. Danas radosno svjedočim o tome jer upravo to je prošlost - koja je prošla. I danas gledam radosno u sadašnjost kako je Gospodin moj ljubljeni Isus, moj Spasitelj i Otkupitelj - velik i svemogući Bog u djelima Svojim", napisala je na Facebooku Simona.

Priznala je da joj je želja za svaki rođendan bila da pronađe ljubav.

Željela je pronaći ljubav

"Svaka želja mog rođendana u prošlosti bila je da nađem "ljubav". Pravu osobu valjda, tako sam mislila! I svaki rođendan prošlosti puhala bi svjećicu maštajući kako želim "ljubav" da me netko voli, da sam nekom "važna". I tražila sam ljubav stalno...Na krivim mjestima u krivim ljudima, tražila sam ljubav u svemu onome što nije ljubav, bila zavedena, misleći da ću pronaći, ali nisam. Samo sam padala sve jače i dublje u ponor grijeha. Sve dok me Božja ljubav nije pronašla i dotaknula i podignula iz blata. Sve dok nisam došla na Tabor kod mog predragog voljenog patera Zvjezdana. U životnoj ispovijedi kod njega spoznala sam sve te krive puteve za koje sam mislila da vode ka ljubavi, puteve za koje sam mislila možda će netko doći i pomoći. A putevi su vodili k propasti! Na seminarima na Taboru slušala sam i upijala svaku riječ propovijedi i uviđala svu svoju bijedu i grešnost. Koliko sam jadna, mala, grešna... Spoznala sam koliko me vodio u svijetu lažac i postavljao zamke na svim putevima da ne bi došla do ljubavi za kojom sam tragala. Ali nije uspio!!! Jer došla sam na izvor ljubavi k Onome koji jest Ljubav. Onome koji je stvorio ljubav. Isusu Kristu. Od tada rekla sam DA Istini, a NE laži - napisala je Simona i dodala:

"Danas kada se prisjećam svim mojih rođendana prije Tabora mogu reci Isuse hvala Ti , Isuse slava Ti - što si me spasio. Najveći si Bože moj i Tebi ništa nije nemoguće . Danas kada sam navršila 37 godina, mogu radosno i u poniznosti malog srca zahvaljivati o Božjoj veličini i milosrđu. Zaista, Bog ne gleda kao što gleda čovjek na oči, nego Bog gleda što je u srcu. A moje malo srce unatoč mojoj bijedi, unatoč mojoj grešnoj prošlosti, unatoč mojim lutanjima, unatoč svemu što sam prošla, vidjela, doživjela, moje malo srce ima samo jednu želju : "da uvijek bude srce od mesa, a ne od kamena", zaključila je.