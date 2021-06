Simona Mijoković na društvenim mrežama posvetila je dirljivu objavu suprugu Stanislavu koji je prije nekoliko dana proslavio 55. rođendan.

"Kako bih opisala ovih pet godina braka? Kako bih opisala tebe koji si napunio 55 godina? Opisala bih kao radost života. Ljubljeni Isus mi te darovao. Od samog početka bio si uz mene, bio uz moje padove i uvijek radosno i zahvalno uz moja svjedočanstva. Uz mene si na svakom koraku i u svakom otkucaju srca. I uvijek to činiš. Podižeš me kad mi je teško, a u Božjoj mudrosti uvijek me savjetuješ", napisala je bivša starleta uz njihovu zajedničku fotografiju.

"Naš brak od početka je radost i slava Bogu. Naša ljubav je naš kompas, a Vječnost nam je Cilj. Hvala Bogu što te stvorio i nama darovao. Hvala Bogu sto si moj muž i otac naše dječice Joshue, Amalie Josipe i Zvjezdane. Hvala Bogu što brižno paziš na moju Gabrielu. Hvala Bogu na daru tvog rođenja. Hvala Bogu što si kraj nas vjerno i s puno ljubavi. Ljubavi koju si pronašao još kao dijete u Izvoru Života - svete pričesti i ta Ljubav danas radosno obasjava nas brak. Sretan ti rođendan ljubavi moja", zaključila je Simona.

Podsjetimo, bivša starleta i pjevačica udala se za Stanislava Mijokovića 2016. godine. U braku su dobili troje djece i žive u austrijskom gradu Linzu. Simona iz braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrielu