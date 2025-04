S holivudskih setova u kvart 'Sjena prošlosti' stiže talentirana Ana Čilaš

Zapleti u omiljenoj seriji 'Sjene prošlosti' i dalje traju, a likovi svojim tajnama, neočekivanim postupcima i zamršenim odnosima i dalje intrigiraju gledatelje. No sljedeći tjedan u najpoznatiji kvart u Hrvata stiže još jedan novi lik – misteriozna Viktorija. Utjelovit će je talentirana Ana Čilaš, koja se može pohvaliti i angažmanima na nekoliko holivudskih blockbustera.

Ova rođena Zagrepčanka na set 'Sjena prošlosti' stiže iz Londona, gdje živi i radi od 2011. godine. Iako je oduvijek mislila da će biti plesačica, a ples i pokreti su bili njezin prvi jezik i način izražavanja, s vremenom ju je osvojila i gluma. Selidba u London, ističe, bila je vrlo spontana odluka i prilika da slijedi svoje snove. Prvi korak bila je audicija za London School of Musical Theatre, zatim i upisivanje trogodišnje Akademiju Urdang, a potom i smjera Method Acting.

Foto: RTL

Život u velikoj svjetskoj metropoli donio joj je brojne izazove, ali i prilike, a talent, upornost i kreativnost itekako su se isplatili jer ova 36-godišnjakinja iza sebe već ima uloge u holivudskim hit-filmovima, poput one u 'Wonder Woman', zatim 'Dine 2', gdje je surađivala s Austinom Butlerom, ali i 'Canary Blacka', čiju je postavu predvodila slavna Kate Beckinsale, a gdje je sve akrobacije koje je zahtijevala uloga Ana izvodila sama.

''Raditi na tako velikim projektima je zanimljivo iskustvo zbog toga što sve je puno, puno veće. Od budžeta, scenografije i kostima do broja ljudi koji su uključeni u svaki segment snimanja. Kao jedna ogromna, savršeno ili nesavršeno usklađena mašina u kojoj svatko ima točno određenu, ali itekako važnu ulogu. Fascinantno je promatrati kako se svi ti kotačići vrte - precizno, organizirano i u timskom duhu“, opisuje.

U seriji 'Sjene prošlosti' Ana će utjelovit Viktoriju, snažnu, sposobnu i inteligentnu mladu ženu, koja dolazi iz bogate obitelji i rodbinski je povezana s jednim od glavnih likova, no krije i brojne tajne.

''Viktorija živi na rubu, na onoj granici gdje sve gori, gdje srce lupa jače jer zna da se igra s vatrom. Uzbuđuje je rizik, nepoznato, igra moći i flert s opasnošću. Ako je sve uljuljkano i sigurno, njoj je dosadno. Ona ne traži mir, ona traži intenzitet. I to je ono što me kao glumicu odmah zaintrigiralo... Bilo mi je jako uzbudljivo igrati tako samouvjeren lik; uvjerena da zna što hoće i da će to dobiti pod svaku cijenu. Teško joj je odoljeti, čak i kad znaš da te može slomiti“, ističe Ana te, baš poput svoje Viktorije, misteriozno gledateljima ostavlja da doznaju kakve će sve nemire i tajne planove unijeti u susjedstvo.

Foto: RTL

''Atmosfera na setu je topla i prijateljska, a istovremeno profesionalna i radna. Zahvaljujući uigranoj ekipi, osjećala sam se kao da sam tamo od samog početka. Ne mislim pritom samo na glumce, već na apsolutno cijeli tim - od šminke, kostima, kamere, režije, produkcije... svi su me dočekali s pozitivnim stavom i otvorenog srca. Brzo smo kliknuli i drago mi je da sam imala priliku upoznati te divne ljude“, opisuje Ana, koja posebno ističe suradnju s Jelenom Perčin.

''Istinski me impresionirala! Njezin način rada je fascinantan - ima izuzetnu sposobnost da u djeliću sekunde registrira tisuću nijansi oko sebe i sve to suptilno primijeni u sceni. Prisutna je, pronicljiva i kao da joj nijedan detalj ne može promaknuti. Uživala sam surađivati s njom, a i proćakulati ponekad u kojoj pauzici.“

Zanimljivo je kako je angažman na 'Sjenama prošlosti' Anin tek drugi projekt u rodnome gradu, ali i Hrvatskoj, dok je prvi bio upravo holivudski hit 'Canary Black' koji se u Zagrebu snimao 2022. i 2023. godine.

Foto: foto Anja Kukor

''Canary Black' je bio moj prvi povratak u Zagreb u radnom kontekstu i sve mi je tada djelovalo pomalo nestvarno. Audiciju za stunt koreografiju odradila sam u Jadran Filmu, a sada sam se upravo na tom istom mjestu, u sklopu seta za 'Sjene prošlosti' svakodnevno vraćala na snimanja. Posebno mi je bilo emotivno jer su i moja osnovna i srednja škola u Dubravi - tik do seta. Koračati ponovno ulicama kvarta u kojem sam odrasla bio je dirljiv povratak u prošlost, ali ovaj put iz jedne nove, svježe i zrelije perspektive. Snažan osjećaj - kao da se dio mene koji je otišao vratio u zagrljaj onom dijelu koji je ostao u Zagrebu“, zadovoljno priča.

U ulozi Viktorije, gledatelji će Anu moći pratiti već sljedeći tjedan u novim epizodama, a kakve si glumačke pothvate priželjkuje u budućnosti?

''Voljela bih raditi na kazališnoj predstavi. Bilo bi divno kada bi u Hrvatskoj postojalo više otvorenih audicija... Također bih voljela nastaviti istraživati akcijske žanrove - kroz dosadašnje projekte otkrila sam koliko volim fizički zahtjevne uloge i rad s pokretom, i bilo bi uzbudljivo utjeloviti snažan ženski lik u nekoj akcijskoj seriji ili filmu“, zaključuje ova svestrana glumica, koja nastavlja „plesati“ između dva svijeta – Londona i Zagreba.

'Sjene prošlosti', uz Anu Čilaš i ostale dobro poznate likove na rasporedu su od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.