Šest poziva do Mariah Carey: posljednji korak, dva neočekivana gosta (i jedno neočekivano odredište)

Djed Božićnjak ima svoj zagrebački ured u Martićevoj 15, a Ida Hamer nakon telefonske najave, tamo dolazi s jednostavnim pitanjem: ako netko zna kako skratiti put do božićnog čuda, onda je to on.

Susret je topao, pomalo luckast i pun one posebne prosinačke energije u kojoj se ozbiljne stvari izgovaraju kroz osmijeh. Djed Božićnjak ne daje gotove odgovore, ali daje ono važnije: smjer. I osjećaj da se ponekad treba prepustiti trenutku.

Priča je stalno vraća na isto mjesto...

Foto: Rtl Native

Taj zadnji poziv vraća Idu na poznato mjesto, ali u potpuno drugačijem raspoloženju, u Samsung Experience Store.

Ovaj put ne dolazi zbog kupovine ni snimanja u prolazu. Dolazi s osjećajem da se nešto može dogoditi. Prostor je ispunjen svjetlima, tihom glazbom i onom vrstom iščekivanja koja se javlja samo u prosincu.

Trenuci koje vrijedi zabilježiti

Samsung Galaxy S25, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8 Classic ponovno su tu, kao suputnici kroz cijeli eksperiment, spremni uhvatiti trenutke koje se ne može unaprijed isplanirati. Magija koja se u tom trenutku dogodi, ne može se prepričati riječima već se mora gledati srcem i širom otvorenih očiju...

Jer treća epizoda nije o odgovoru, nego o osjećaju. O sreći koja se pojavi kad je najmanje tražiš. O malim čudima koja se u prosincu dogode samo onima koji su dovoljno znatiželjni da okrenu još jedan broj... Jer nas je tih šest poziva dovelo do jednog od najljepših akustičnih koncerata na kojima smo bili. A izvedbu od koje ćete se naježiti u najboljem mogućem smislu, poslušajte i pogledajte u našem videu...

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Samsunga.