Karizmatična ljepota i glumački dar Elizabeth Taylor oduzimaju dah i danas, jedanaest godina nakon njene smrti, piše Daily Star. No, uz sjajnu glumački karijeru njen privatni život obilježilo je čak sedam brakova i niz izvanbračnih afera s poznatim licima.

Ta Englesko-američka glumica, rođena 1932., ukrala je srca muškaraca i žena diljem svijeta. Ona je počela glumiti kao djevojčica, a prvu ulogu na filmu imala je kad joj je bilo deset godina. Proslavila se kao jedanaestogodišnjakinja u holivudskom hitu iz 1943. godine "Lassie se vraća kući". Svijet ju pamti i po ulozi Kleopatre u istoimenom filmu, ali i slavnim filmovima kao što su: "Mjesto pod suncem", "Mačka na vrućem limenom krovu", "Tko se boji Virginije Woolfe?", "Ukroćena goropadnica", "Odsjaj u zlatnom oku" itd.

Iako je u svojoj šarolikoj glumačkoj karijeri uživala u ogromnom uspjehu, a Američki filmski institut imenovao ju je sedmom najvećom ženskom filmskom legendom svih vremena, desetljećima je naslovnicama dominirao njen privatni život pun ljubavnih avantura i bračnih brodoloma. Udavala se sedam puta.

Bilo joj je 18. godina kada se prvi puta vjenčala za Conrada "Nickyja" Hiltona mlađeg, sina hotelijera Conrada Hiltona. Prethodno je već bila zaručena za milijardera Billa Pawleyja i igrača američkog nogometa Glenna Davisa, no u oba slučaja zaruke su propale.

Skakala je iz braka u brak

Nakon raspada braka s Hiltonom, Elizabeth je pronašla ljubav u zagrljaju svoga drugog supruga, Michaela Wildinga, za kojeg se udala 1952. godine. S njim je dobila dva sina, Michaela i Christophera, ali par se razveo nakon četiri godine braka. Njen treći brak bio je s producentom Mikeom Toddom, sklopljen 1957. godine.

S njim je dobila kćer, no Todd, kojeg je opisivala kao "ljubav svog života", poginuo je u avionskoj nesreći, godinu dana nakon što su dobili kćer. Njegova iznenadna smrt dovela je Elizabeth do jedne od njenih najskandaloznijih veza - afere s Eddiejem Fisherom.

Naime, njega je supruga Reynolds poslala da utješi Elizabeth, a on je bio dobar prijatelj s njenim pokojnim suprugom. Iako je njihova veza započela s dobrim namjerama, zajednička tuga ubrzo je pokrenula romansu koja je šokirala obožavatelje diljem svijeta.

Fisher je napustio suprugu nakon što se 1958. godine do ušiju zaljubio u Taylor, a službeno su se vjenčali 1959. godine, na isti dan kada je Fisherov razvod okončan. Taman kad su novinari pomislili da glumičin ljubavni život ne može biti dramatičniji, počela je snimati Kleopatru u Rimu u kojoj je glumila uz velškog glumca Richarda Burtona.

Bili su ludi jedno za drugim

"Liz i Dick", kako su ih prozvali paparazzi, uhvaćeni su na jahti u Ischiji, što je rezultiralo krahom Elizabethinog braka s Fisherom. Burton je, također, napustio svoju suprugu Sybil Williams nakon što su njegovu aferu s Elizabeth razotkrili mediji. Par je bio toliko lud jedno za drugim da su, devet dana nakon što je njen razvod od Fishera okončan, Elizabeth i Richard jedno drugome izrekli sudbonosno "da".

Njihova turbulentna romansa smatra se jednom od najskandaloznijih u povijesti Hollywooda, a vatikanske novine bacale su na Taylor drvlje i kamenje zbog otvorenog iskazivanja seksualnosti. U pismu upućenom glumici, Papa ju je javno prozvao zbog raskalašenog ponašanja.

Dok je njihova strastvena afera izazvala snažne kritike, Elizabeth i Richard dokazali su da je njihova ljubav stvarna. Njihov brak trajao je deset godina, od 1964. do 1974. godine, što je bio Lizin najdulji brak do tada.

"Kad sam ga vidjela na snimanju Kleopatre, zaljubila sam se i od tada ga volim praktički cijeli svoj život", napisala je Taylor za People 1988. godine.

Richard i Liz bili su poput magneta

Nažalost, njihova ljubav nije potrajala zbog glumičine borbe s alkoholizmom i Richardove nevjere, a par je službeno okončao svoju ljubavnu priču 1974. godine. No, godinu dana kasnije, nakon što su neko vrijeme proveli razdvojeni, odlučili su obnoviti svoju romansu te su se ponovno vjenčali 1975. godine.

Nakon što su ubrzo shvatili da stare navike teško umiru, Liz i Dick odlučili su se ponovno rastati nakon samo nekoliko mjeseci braka. U svom sada kultnom eseju za People 1988. godine, glumica je Richarda opisala kao pravu ljubav svog života, čak i nakon dva razvoda.

"Iako su bila teška vremena, ne bih se odrekla niti minute svog vremena s Richardom Burtonom. Ni trenutka ekstatičnih godina u vrtuljku našeg prvog braka, niti pokušaja slične vožnje u drugom. Bili smo poput magneta, naizmjence se vukli jedan prema drugome i, neumoljivo, odgurnuli. Zajednički život s njim bio je daleko zanimljiviji od glume u filmovima… S Richardom sam živjela svoju nevjerojatnu, strastvenu fantaziju. S vremenom je postalo previše teško to održati, pa smo se rastali, ali te zajedničke godine nikada neće biti zaboravljene", napisala je.

Nakon što je uzela neko vrijeme da preboli Burtona, Taylor se udala za svog šestog supruga, političara Johna Warnera 1976. godine. Par je uživao u strastvenoj romansi te su se vjenčali samo pet mjeseci od njihovog prvog spoja, ali nažalost zbog Elizabethine ovisnosti o alkoholu i drogama, njihov brak se raspao nakon šest godina 1982. godine.

Nije bila tako čedna kako je tvrdila

Elizabeth je ostala sama niz godina nakon razvoda od Johna Warnera. Umjesto da se opet veže za nekog muškarca, glumica je odlučila poraditi na sebi te se zarekla da će raskrstiti sa svojim ovisnostima prije nego što uđe u novu romansu.

Godine 1991., Taylor je upoznala svog najanonimnijeg supruga do sada. Naime, zaljubila su u Larryja Fortenskog, građevinskog radnika, dok su njih dvoje tražili pomoć za svoje ovisnosti u rehabilitacijskom centru u Los Angelesu. Par se vjenčao na ranču Neverland kod Taylorinog bliskog prijatelja Michaela Jacksona, a uživali su u blaženom braku više od pet godina prije nego što su se razveli 1996. godine.

Za razliku od svojih prethodnih supruga, Elizabeth je održavala blisko prijateljstvo s Larryjem, a par je ostao u kontaktu do Taylorine smrti 2011. godine. Iako je ona izjavila da je spavala samo sa sedam muškaraca za koje se udala, nakon njene prerane smrti, ispostavilo se da je imala spolne odnose s mnoštvom glumaca.

Tajni ljubavni život ikone razotkriven je u zapanjujućoj i šokantnoj biografiji "Elizabeth Taylor: There Is Nothing Like a Dame" autora Darwina Portera i Danfortha Princea. Pisci su u njoj tvrdili da je Elizabeth imala tajne afere s budućim američkim predsjednicima Johnom F. Kennedyjem i Ronaldom Reaganom.

Reagana je zavela kad je imala 15 godina

Ona je prerano sazrela i seksualno i fizički za svoje godine, pišu autori biografije, a obožavala je starije muškarce. Kada je imala 15 godina navodno je otišla u stan Ronalda Reagana, koji je tada imao 36 godina, a bila mu je spremna sve dati za filmsku ulogu. Budući američki predsjednik tada je bio u braku s glumicom Jane Wyman. On je Taylor dao alkoholno piće i tretirao ju je kao odraslu osobu.

"Mogla sam vidjeti da me želi, ali činilo se kao da će teško napraviti prvi korak… Postala sam agresivna. Voljela bih da su u to vrijeme birali glumice za 'Lolitu', jer mogla sam dobiti Oscara igrajući tu ulogu. Nakon drpanja na sofi, otišli smo u spavaću sobu…", rekla je Taylor kasnije prijateljima.

Nakon veze s Reaganom, njen sljedeći politički seksualni susret bio je s budućim predsjednikom Johnom F. Kennedyjem. On je bio 15 godina stariji od Taylor, a navodno ju je nagovorio da se idu kupati goli u bazenu glumca Roberta Stacka. Prema knjizi, prijateljima se pohvalila da je imala trojac s Kennedyjem i Stackom.

Između braka s Toddom i Wildingom, Elizabeth je navodno bacila svoju zavodničku mrežu na pjevača Franka Sinatru. Čak ga je pokušala prisiliti na brak ucijenivši ga trudnoćom. No, on je to odbio i navodno je sredio da ona pobaci.

Tijekom svoje karijere Elizabeth je bila osam puta udana za sedam muškaraca, prešla je na židovstvo, pretrpjela je nekoliko teških bolesti i vodila je jetseterski način života, uključujući i sakupljanje jedne od najskupljih privatnih kolekcija nakita na svijetu. Nakon godina borbe s ovisnostima bila je lošeg zdravlja, a na koncu je umrla od zastoja srca u 79 godini.