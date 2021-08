Slavna holivudska glumica Scarlett Johansson i njen suprug komičar Colin Jost dobili su sina, javlja CNN.

Colin je veselu vijest objavio u srijedu na svom Instagramu.

"Ok, ok, dobili smo bebu. Zove se Cosmo. Jako ga volimo", napisao je ne otkrivši detalje o tome kada je i gdje beba rođena. Jost je još nadodao i kako bi on i supruga "jako cijenili privatnost", a znatiželjnike je uputio da se jave njihovom glasnogovorniku.

Kolege slavnog para i fanovi obasuli su ih čestitkama i lijepim željama. Scarlett je dugo skrivala svoju trudnoću, a javnosti ju je tek otkrila u srpnju.

Scarlett je maleni Cosmo drugo dijete. Kćer Rose Dorothy (7) dobila je s bivšim suprugom Romainom Dauriacom. Ona i Colin zaručili su se 2019., a vjenčali 2020. godine.