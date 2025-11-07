Publika vidi samo binu. Mi smo otkrili kako se dogodi sve ostalo

Postoji jedna mala iluzija o event industriji: Događaj se dogodi.

Publika uđe, lightshow bljesne, zagrmi muzika, a izvođač uzme mikrofon i to je to. Kao čarolija. Ali tko god je ikada stvarno napravio event, zna da je to bajka za van. U stvarnosti, događaj je beskraj Excel tablica, pregovora, poziva, planiranja, kriznih situacija i odvažnih odluka temeljenih na brojkama. U stvarnosti, događaj je inženjering u kojem nema mjesta za pogreške.

A upravo tu počinje ova priča u uredu Entrija, platforme koju većina još uvijek doživljava kao 'onu stranicu gdje kupiš ulaznicu'.

Da, možeš tu kupiti ulaznicu. Ali to je samo mali dio onoga što radi Entrio, jedina intelligence agencija za organiziranje evenata u Hrvatskoj. Entrio je puno više od ticketing sustava; Entrio je agencija koja organizatorima različitih događanja pomaže da donesu prave odluke za kreiranje vlastitih evenata.

Izvođači mogu improvizirati na pozornici, ali organizatori ne

Kako bismo otkrili što to zapravo znači, što se točno radi u Entriju te koliko su se stvari zahvaljujući njihovom sustavu promijenile na bolje za cijelu generaciju glazbenika i organizatora, razgovarali smo s dva iskusna glazbena menadžera. S jedne strane, razgovarali smo s osnivačem i CIO-om Entrija, Berislavom Marszalekom, a s druge s jednim od najiskusnijih ljudi u glazbenom menadžmentu na domaćoj sceni, Dankom Stefanovićem.

Prije nego je organizirao događaje za brojne poznate glazbenike, Danko Stefanović i sam je radio kao jedan od ključnih ljudi na sceni, bio je član benda Fantomi, legendarnog sastava koji je, dok se još moglo govoriti o sceni kao o romantičnoj ideji, uzimao energiju grada i pretvarao je u zvuk.

On je čovjek koji razumije ritam publike: kada dođe, kada ode, kada se preda atmosferi. “Event nije slučajnost,” kaže Danko. “To je arhitektura. Sve ima tempo. Čak i trenutak kad se pusti prva informacija o line-upu.” To nije poetska metafora. To je operativna stvar.

S druge strane ureda: čovjek koji ima dashboard cijele domaće scene

U uredu Entrija dočekuje nas Berislav Marszalek, osnivač Entrija koji priča priču o uspjehu kompanije. “Entrio je dugo bio percipiran kao ticketing service platforma,” kaže. “Ali ticketing je danas samo jedan dio onoga što mi radimo. Prava vrijednost su podaci i iskustvo skupljeni kroz godine u event industriji”, govori nam dok se priprema za snimanje intervjua. Podaci o posjećenosti, kapacitetima dvorana, navikama posjetitelja, promjenama trendova... Ti podaci govore kada ljudi kupuju ulaznice, što utječe na odluku o kupnji, koja publika je lojalna, kako se njihovo ponašanje mijenja kroz vrijeme, koje datume odabrati za određeni event, koju dvoranu, što podiže, a što ruši prodaju ulaznica...

I tu dolazimo do ključne promjene pozicije: "Entrio je danas prije svega event intelligence agencija", govori decidirano.

To nije slogan, Entrio je najveća baza znanja o publici u hrvatskoj event industriji i agencija kojoj se ljudi mogu obratiti za organiziranje događanja te računati s tim da će njihovi stručnjaci izvući maksimum.

Od intuitivnog korisničkog sučelja na kojoj svaki organizator u par minuta može kreirati svoj event, do dosega na društvenim mrežama koji stvarno dopire do publike kojoj se obraćaju, pa sve do sadržaja koji je prilagođen svakome tko na platformu dolazi, Entrio je izgrađen tako da komunikacija između publike i organizatora bude direktna, čista i bez šuma. A kad zapne, odgovor ne čekaš. Jer podrška ovdje nije chat bot, nego ljudi koji znaju industriju iznutra.

Zašto je to važno organizatorima?

Publika vidi trenutak kad svjetla padnu, DJ digne ruku, bend udahne i prostor eksplodira, ali iza svega toga stoje tjedni planiranja, analiza, koordinacija različitih ljudi zaduženih za različite segmente u realizaciji svakog eventa. Drugim riječima, svih onih aktivnosti koje nikada ne vidimo na pozornici. Odluke su donesene precizno umjesto impulzivno i ritam nije slučajan nego pažljivo dizajniran. Događaj ne uspije zato što je netko imao sreće, nego zato što je netko znao što radi.

Entrio danas funkcionira kao inovativan, siguran i transparentan servis s iskusnim timom, a sutra kao još napredniji sustav analitike i preciznih uvida koji organizatorima pomažu donositi pametnije odluke i graditi dugoročnu strategiju rasta. To više nije platforma koja samo prodaje ulaznice, nego partner koji organizatorima pomaže graditi događaj od temelja, s podacima koji zamjenjuju nagađanja i osjećaj. Zato organizatori dobivaju ono najvrjednije u ovoj industriji: maksimalne šanse da će događanje na kojem rade ostvariti najbolje moguće rezultate.

Jer pogađanje je najskuplja metoda vođenja događaja, a to ističe i sam CIO Entrija. "Premalo odluka danas se donosi na temelju brojki, a previše na intuiciji", kaže te dodaje: "Imamo tim od 54 vrhunska stručnjaka s velikim iskustvom u organiziranju sportskih i kulturnih evenata te najnapredniji sustav u Hrvatskoj."

Danko se itekako slaže s Berom. Odmahne rukom dok namješta mikrofon prije snimanja i poentira :“Prije se puno više radilo po osjećaju. Sad imamo podatke. Kad imaš podatke, ne lutaš. A kad ne lutaš, event sigurno raste.”

U velikom video intervjuu, Danko, Bero i zaposlenici Entrija otkrili su nam što se se događa iza scene velikih koncerata i evenata, kako je sve funkcioniralo prije interneta te kako je glazbena scena izgledala nekada, a kako izgleda danas s naprednom tehnologijom i iskusnim timovima koji mogu hendlati i svjetske zvijezde poput Sean Paula!

Za one koji žele znati još više!

