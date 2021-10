Princ Andrew (61) bio je na zabavi u dvorcu milijardera, pedofila Jeffreyja Epsteina 2010. godine, navodi se u knjizi "Going There" novinarke Katie Couric na kojoj su gostima poslužili lazanje ispod "jezivih lustera", javlja The Mirror.

Na zabavi je radilo izuzetno mlado osoblje, a održala se 2010. godine u Epsteinovoj urbanoj vili na Manhattanu vrijednoj 57 milijuna funti (oko 500 milijuna kuna).

Katie je za zabavu navela da je bila u stilu filma "'Oči širom zatvorene' s obratom - jezivim lusterima i umjetninama s ljudskim dijelovima tijela".

Priznao je da se družio s Epsteinom

Lazanje su posluživali u plitkim zdjelama, dok je Epstein držao govorancije ispred kamina, a među gostima je bio i Woody Allen. Na putu kući, Couricin dečko Brooks Perlin rekao joj je da je primijetio kako su djevojke koje su im uzele kapute na ulasku bili premlade.

"Nisam mogla zamisliti što Epstein i Andrew smjeraju, osim što pokušavaju imati prijatelje u medijima. Sigurno su zaključili da će ih jednog dana trebati", napisala je.

"Činjenica da je Katie Couric prisustvovala večeri u Epsteinovoj kući samo pokazuje koliko se njujorškog visokog društva i medija vrtjelo u Epsteinovoj orbiti", rekao je za The Sun vojvodin neimenovani prijatelj.

Večera 2010. održana je nedugo nakon Epsteinovog puštanja iz zatvora zbog seksualnih zločina nad djecom za koje je osuđen 2008. godine. Vojvoda od Yorka ranije je priznao da se družio s Epsteinom u New Yorku u prosincu 2010. godine, kada su se slikali kako zajedno šetaju Central Parkom.

Milijunska odšteta

On oštro odbacuje optužbe da je dobro znao da je Epstein pedofil. Jučer je priopćeno da će se 3. studenog na sudu putem konferencijskog poziva po prvi put saslušati obrana princa Andrewa koji je optužen za seksualno zlostavljanje u građanskoj tužbi.

Vojvoda od Yorka primio je sudske spise koji se odnose na tužbu u Sjedinjenim Državama, a njegovi odvjetnici dogovorili su produljenje od 21 dan kako bi pripremili obranu.

Andrew će morati do 29. listopada odgovoriti na navode njujorškog suca Lewisa Kaplana u slučaju kojeg je pokrenula Virginia Giuffre, bivša seksualna robinja pokojnog pedofila Epsteina.

Virginia Giuffre tuži kraljičinog sina zbog navodnog seksualnog napada 2001. godine, kada je bila tinejdžerica. Ona traži neutvrđenu odštetu, no nagađa se da bi taj iznos mogao biti milijunski.