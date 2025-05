Dva su para u “Braku na prvu” dobila pismo stručnjaka. Nakon posljednjih turbulencija, stručnjaci su odlučili zadati im da zamijene partnere. Irma i Franjo bi se trebali useliti zajedno, baš kao i Kristina i Marko. No, Franjo je to odbio, zasad. Zadatak traje do ceremonije odluka, no neki bi željeli da potraje i dulje.

Kristina o odnosu s Franjom: 'Našem braku je definitivno došao kraj'

“Meni je neprirodna malo situacija zbog svega. Ali, s njime se osjećam ugodno. Dosad sam se osjećala. Pa se valjda taj osjećaj sada neće promijeniti. Trebalo bi biti samo bolje”, komentira Kristina prve dojmove nakon useljenja Marku.

“Ja sam ovo i htio. Radujem se ovom zajedničkom zadatku”, priznaje Marko. “Ma nemoj. A zašto?”, smije se Kristina. “Malo sam drugačiji od Franje?”, pita je Marko. “Malo puno”, odgovara mu Kristina.

Kako izgleda suživot novog para, pogledajte odmah u novoj epizodi “Braka na prvu” na platformi Voyo, gdje vas novi nastavci čekaju da prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, jedinstveni sociološki eksperiment “Brak na prvu” gledajte u 21.15 na RTL-u!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa