Poznata hrvatska manekenka objavila sretne vijesti: Zaručila se na Baliju i pokazala prsten

Jedna od najtraženijih i najuspješnijih hrvatskih manekenki, Elena Dizdar (27), na Instagramu je sa svojim brojnim pratiteljima podijelila vijest koja je oduševila domaću javnost. Tijekom romantičnog putovanja na egzotični indonezijski otok Bali, Elena se zaručila, a sretan trenutak ovjekovječila je objavom koja odiše ljubavlju i srećom.

Idila na indonezijskom otoku

Elena je vijest potvrdila serijom od tri fotografije, pažljivo odabranih da prenesu emociju ovog važnog životnog događaja. Središnja fotografija prikazuje je u prisnom zagrljaju zaručnika, također modela, Sandyja Bogovca. Dok je on nježno ljubi, Elena gleda izravno u kameru, a na njezinoj ruci, koja počiva na njegovom ramenu, blista elegantan dijamantni zaručnički prsten. Prirodan izgled, bez teške šminke, te pozadina pješčane plaže i oblačnog neba daju fotografiji intimnu i autentičnu atmosferu.

Druga fotografija u nizu je poetičan citat na engleskom jeziku koji dodatno naglašava dubinu njihovih osjećaja: "Sve dok sunce zalazi i mjesec izlazi, ti si onaj kojeg želim u svim svojim sutrašnjicama." Posljednja fotografija stavlja fokus upravo na simbol njihove ljubavi, prikazujući zaručnički prsten u krupnom planu. Uz objavu, Elena je napisala jednostavnu, ali moćnu poruku: "Zauvijek i uvijek. P.S. Volim te".

Sreća podijeljena s tisućama pratitelja

Kao jedna od najcjenjenijih manekenki u regiji, čija karijera uključuje brojne modne kampanje i naslovnice, Elena je navikla biti pod svjetlima reflektora. Ipak, svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, zbog čega je ova objava imala još veći odjek. U vrlo kratkom roku, objava je prikupila tisuće lajkova, a prostor za komentare ispunile su iskrene čestitke prijatelja, kolega iz modnog svijeta i vjernih obožavatelja. Poruke poput "Čestitke draga!", "Čestitam od srca!" svjedoče o tome koliko su njezini pratitelji sretni zbog nje.

Elenin zaručnik Sandy također je na svom profilu podijelio fotografiju s odmora, dodatno potvrđujući sretnu vijest. Ove zaruke na Baliju zasigurno predstavljaju jedno od najljepših poglavlja u životu Elene Dizdar. Dok par uživa u čarima egzotične Indonezije, njihovi pratitelji s nestrpljenjem iščekuju nove detalje i nadaju se skorim vijestima o planovima za vjenčanje.