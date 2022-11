OTROV ZA MUŠKARCE / Poznata voditeljica skinula se toples i uživala na plaži: 'Imam popis muškaraca s kojima se povremeno viđam'

Australska voditeljica i reality zvijezda Abbie Chatfield (27) pobijedila je u showu "I'm A Celebrity". Ona je poznata i po tome što je bila voditeljica realityja "Bachelor in Paradise" i "Masked Singer". Paparazzi su je uhvatili dok je uživala na plaži sa svojim psom u Sydneyu. Abbie je na sebi imala zeleni tanga bikini, a u jednom trenutku skinula je njegov gornji dio te je bez ikakvog kompleksa pokazala svoje grudi. Lijepa brineta udobno se smjestila na svoj ručnik i hvatala je zrake sunca, a u tome je nisu smetali ni pogledi znatiželjnika. Abbie je nedavno u svom podcastu "It's A Lot" otkrila da joj je muka od izlaženja s prvom osobom s kojom klikne te da zbog toga ima popis frajera s kojima se povremeno viđa. "Više se ne dejtam sa samo jednom osobom, niti imam dečka. Zlo mi je od toga. Ne želim gubiti vrijeme na jednu osobu, a onda se ispostavi da to nije 'onaj pravi'. Zato sada imam popis muškaraca s kojima se povremeno viđam", rekla je Abbie, a prenio je Daily Mail.