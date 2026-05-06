Crnka u kockicama postala glavna atrakcija Zagreba: Na mladu damu nitko nije ostao imun

Unatoč sve većoj popularnosti jadranskih destinacija i promjenjivom vremenu, središte Zagreb ovih je dana prepuno turista iz svih krajeva svijeta. Šetnja kroz gradsku jezgru otkriva živu atmosferu, ali i modne trenutke koji ne prolaze nezapaženo.

Posebnu pažnju na Trg bana Josipa Jelačića privukla je jedna kovrčava crnka koja je samouvjereno pozirala u upečatljivoj haljini s prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama. Duga, lepršava haljina u tom uzorku savršeno se uklopila u urbanu kulisu grada, stvarajući prizor koji je istovremeno modno hrabar i turistički atraktivan.

Mlada dama nije promaknula znatiželjnim pogledima prolaznika, a mnogi su zastajali kako bi barem na trenutak upili prizor koji se ne viđa svakodnevno. U moru ljetnih kombinacija i brzih koraka, upravo je ona uspjela usporiti ritam užurbanog trga i postati glavna zvijezda dana.