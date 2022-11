Ivo Kovačević 2. studenoga je parkirao automobil ispred policijske postaje u kvartu Kruge koja vodi slučaj, i s tog se mjesta ne planira micati dok ne dobije barem dio odgovara.

'Bili smo svi zajedno'

Otac nestale Marijane Seifert je za Story.hr ispričao kako je izgledao njegov posljednji susret s kćerkom prije nego je nestala prije pola godine.

"Za Uskrs smo bili svi zajedno u Zagrebu, cijela obitelj - Marijana, njezin muž, moja kći Sendi i njezin muž, djeca, svi zajedno smo kod Sendi bili. Nakon toga smo svi otišli u lunapark. Sutradan sam ja krenuo za Knin i to je to", otkrio je Ivo i kazao da su se tada lijepo pozdravili i to je bilo to.

Ivo je također otkrio i kako posljednjih šest mjeseci izgleda život njega i njegove supruge.

"Nikako, šest mjeseci nisam ušao u kafić da s prijateljima popijem kavu. Ne zato što ne želim, nego zbog pitanja koja dobivam. Imate ljude koji pitaju iz znatiželje, ima onih koji suosjećaju sa mnom. Kako bih izbjegao one koji me pitaju da bi širili dalje i još nešto dodali, onda se najbolje odmaknuti od svega", rekao je za Story.hr.

"A kakav mi je život, nikakav, niti se mogu nasmijati niti razveseliti, niti otići na krizmu i pričest nekome. Kako ću? Da svira glazba i da se veselim, a čemu? Niti mogu niti hoću", poručio je.

Uz to je dodao kako je njegova supruga Gordana jako loše.