Popularna pjevačica Jelena Rozga je u showu "Dobar dan, Dalmacijo" na Radio Dalmaciji predstavila novu pjesmu "Samo se ljubit isplati". Voditelji Ines Nosić i Gordan Vasilj su konstatirali kako ih novi singl podsjeća na Jelenine početke s grupom Magazin.

""To smo i htjeli dobiti s ovom pjesmom. Ja sam to tražila od Tončija i Vjekoslave Huljić i mislim da sam dobila, pozitivnu, lijepu pjesmu koja ulazi doslovno na prvu u uho. Lijepa melodija, prelijepi tekst. Vjekoslava je opet the best, kao i uvijek, prezadovoljna sam. Do prije pet minuta sam pregledavala spot, tako da će za koji dan ugledati svjetlo dana. Jedva čekam!", rekla je Jelena.

Promocija Jeleninog akustičnog albuma "Minut srca tvog" će se održati 14. studenog u Zagrebu.

Priprema spektakl

"Sve je gotovo, u stvari, čekamo da mi isporuče CD, da ga imam i ja fizički u ruci. Tako da sad nije do mene, ja sam svoje napravila. Odužilo se snimanje, ali odužilo se samo zbog jedne stvari - zato što smo htjeli to dovesti do savršenstva. I kad je svima dobro, ja ću opet naći nekakvu "dlaku u jaju" koju bih promijenila, ali jednostavno ne ide tako. Mislim da ovaj put stvarno imam materijal o kojem sam sanjala. Osjećam prevelik teret zato što sam zadnjih godinu dana provodila osam, devet sati u studiju da bih napravila ovo što ćete uskoro čuti", kazala je pjevačica. Jelena uskoro kreće i na veliku regionalnu turneju. Počinje 17. prosinca u zagrebačkoj Areni, koja je gotovo već rasprodana.

"Pripremam show karijere. Nikad nisam radila nešto ovako produkcijski veliko. Opet sam se najviše mučila oko set liste, jer tek kad slažem pjesme shvatim koliko velikih hitova imam. Jednostavno neću stići sve otpjevati", istaknula. Nadodala je kako za koncert angažirala Žigu Soltara, jednog od najboljih koreografa u Europi. "Jedva čekam 17.12. da to vidite, a onda 11.03. slijedi moja Spaladium arena".

Otkrila je kako jedva čeka povratak u Split.

"Selim se definitivno u Split nakon zagrebačkog koncerta. Nedostaju mi moj grad, moja obitelj i prijatelji. Nedostaje mi sjesti na rivu, gledati u more i guštati. Nisam nikad duže u komadu bila u Zagrebu bez da mogu pobjeći na par dana u svoj Split", zaključila je pjevačica.