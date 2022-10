Pjevačica Jelena Rozga je danas u podne izbacila drugu singl pjesmu koja će se naći na njenom akustičnom albumu. Riječ je o pjesmi "Grizem" s albuma Bižuterija.

Veliki broj pjesama s drugog studijskog albuma Jelene Rozge iz 2011. godine postali su regionalni hitovi, a pjesma "Grizem" je po Jeleninom mišljenju "nepravedno" ostala u sjeni hitovima poput "Bižuterije" ili "Daj šta daš", navodi se u objavi.

Pjesma koja osnažuje

"Evo već više od deset godina 'grize me' to što ova pjesma, koju obožavam, nikada nije zasjala u svom punom sjaju. Pjesma je to koja osnažuje, nema žene koja se nije našla u situaciji da se zbog nečeg ili još gore zbog nekog, grize. Žene koja barem jednom nije težinu propale ljubavi ponijela na svojim leđima", rekla je Jelena, a piše Index.

Jelena je dodala da treba postaviti granice i ne trošiti vrijeme na onoga tko to ne zaslužuje.

"Postaviti granicu, ne trošiti ni minutu na nekog tko vas ne zaslužuje proces je koji se u životu žene nekako s godinama nametne. Sretna sam što u svom portfelju imam pjesmu koju svakim izvođenjem kako godine prolaze, pjevam sve iskrenije", zaključila je.

Akustični album će uskoro izaći, a Jelena planira i održati veliki koncert u zagrebačkoj Areni 17. prosinca, dok onaj u Spaladium Areni planira održati u veljači.