Pjevač podrška Laziću nakon tragedije, i sam je prošao kroz to: 'Bol je ista pjevao on ili ne'

Pjevač Osman Hadžić (59) pružio je podršku pjevaču Darku Laziću (34) koji je nedavno doživio obiteljsku tragediju gdje je u prometnoj nesreći izgubio mlađeg brata Dragana.

"Samo on zna kako mu je. Imao sam 2014. godine sličnu tragediju, kad je sin od strica poginuo, bilo je grozno. Taj prvi nastup mi je isto bio u Sloveniji. Samo staneš, zaboraviš tekst... Pa nekad krenu suze, ali život mora ići dalje. Darku je lakše s publikom i s kolegama, nego da je sam, zatvoren. Mislim da će lakše izaći iz ovoga, mada vjerujem da se nikada neće oporaviti", rekao je Hadžić za Telegraf.

'Kad odu možete dizati spomenike, bitno je da volite dok su živi'

Osman se osvrnuo na komentare ljudi koji osuđuju Lazića što se već vratio u glazbene vode, a nije prošlo ni 40 dana od smrti njegova brata.

"Ljudi će uvijek komentirati, ali jedna moja deviza koju znam reći kad su takve žalosti u pitanju - pazite vi svoje bližnje dok su živi, braću, sestre, roditelje... Kad odu, možete dizati spomenike, žaliti koliko hoćete, bitno je da se pazite i volite dok su živi. Tako da, da li Darko pijeva za mjesec, dva, njemu će ista bol biti, mora proći kroz to. Želim mu snagu da sve to izdrži", izjavio je stariji pjevač.

Danima su srbijanski mediji pratili Darkov svaki korak, a on je otvoreno progovorio o svojoj situaciji.

''Prihvatio sam to, jednostavno… Život ide dalje, a nažalost ponekad nije pravedan, ali moj posao je pjevati i morao sam nastaviti pjevati'. Pritom znam da on prvi ne bi želio da prestanem pjevati", komentirao je Lazić.

'On je bio jedna hodajuća dobrota'

Hadžić se prisjetio i svojeg pokojnog kolege Halida Bešlića (72) koji mu neizmjerno nedostaje.

"Nedostaje svima, vidite i na koncertima kada zapjevamo njegovu pjesmu koliko nedostaje publici i svima nama. Sve se to prebrzo izdogađalo, nitko nije očekivao da će baš tako biti. Valjda ti veliki ljudi, umjetnici, sudbina je da tako odu. On je bio jedna hodajuća dobrota, jedna dobra vila koja je sve nas usmjeravala, tek sad vidim koliko nam nedostaje", ispričao je Osman i nadodao:

"Bio je jedinstven, Mislim da nas nema puno takvih. On je tako živio... Tko god je s njim jednom stao, imao je osjećaj da mu je prijatelj cijeli život".

Hadžić se čuo s Halidovim sinom, Dinom Bešlićem pa je otkrio da je udovica Sejda koja je već neko vrijeme bolestan. Ispričao je da su još uvijek u šoku, da je sve to svježe te da se navikavaju na život bez njega.

POGLEDAJTE VIDEO: Munja pogodila najvišu zgradu na svijetu Burj Khalifu