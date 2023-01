Dragi moji nadam se da ste uplovili u Novu sretno i berićetno te da se niste previše naživcirali oko eura kojeg većina Hrvata, ako je suditi prema komentarima koje svakodnevno slušam i čitam, "voli kao majka ludu kćer", a neki su mišljenja da je to još jedan oblik pljačke napaćenog naroda zbog rapidnih poskupljenja i snižavanja plaća pod izlikom zaokruživanja brojeva… Gledajući s te perspektive, izgleda da većina trgovaca, poduzetnika i inih ne zna matematiku ili je uopće nisu imali tijekom školovanja. Neke stvari ni pas s maslom ne bi pojeo u ovoj državi…

I evo mene opet si žderem živce, a obećala sam si da neću razbijati glavu stvarima koje ne mogu promijeniti. To je jedina moja novogodišnja odluka koju slijedim ili barem to pokušavam već godinama. Kad smo već kod toga, po meni nema ništa gluplje od tih popisa želja koje si sami sebi trebamo ostvariti i koje obično nemaju veze s realnošću. Novogodišnje odluke služe samo da biste se još više nasekirali i stresirali. Pa budi dobra osoba cijelu godinu i brini se o bližnjima i svom zdravlju, a ne samo par dana i to samo u svojoj glavi, u toj lala zemlji gdje je sve moguće i ružičasto.

Sa mnom su se zdušno složile i članice mog ženskog kružoka. "Inače ih uopće ne šljivim ni pol posto i mislim da je to za one neodlučne i bez samopouzdanja, no ipak imam jednu novogodišnju odluku: iz života ću izbaciti sve koji mi stvaraju stres i probleme", izvalila je Vesna koju je tri dana prije Nove godine zadesio incident Rodbina, ili bolje rečeno - incident Sestra. Ako ste čitali moju prethodnu kolumnu znate da je ona za blagdane uspješno, k'o Terminator eliminirala muževu rodbinu, no zaboravila je na svoju.

Naime, dva tjedna prije kraja godine javila joj se sestra Dragana da bi ona s mužem kod nje dočekala Novu godinu te da bi došli 28.12. i ostali tjedna dana. "Umalo me vrag nije odnio kad sam pročitala njenu poruku. Moja budaletina od muža i ja smo s klincima planirali sasvim ležeran i stress free doček Nove, kad eto ti nje!", rekla je uzrujano.

'Njoj ni najbolji psihijatri više ne mogu pomoći'

E, sada ću sve koji opet misle da je Vesna bezdušna kujetina morati opet razočarati! Njena sestra je, kako ona kaže, "propalitet žešći". Prioriteti su joj opiti se i lagodno živjeti i ugađati si, a da bi do toga došla spremna je raditi i neke ilegalne stvari. Vesna je voli jer joj je sestra, no nastoji je što dalje držati od djece da izbjegne njen loš utjecaj na njih. Ipak, nije imala srca vlastitoj sestri reći da ne može doći. Ona se muževe rodbine lako riješila jer im je svima obznanila da će joj morati pomoći u kuhanju i pospremanju kad dođu kod njih za blagdane, pa je to napravila i sestri. No, Dragana je srdačno pristala na sve postavljene uvijete.

"Rekla mi je da će ona i njen muž kuhati i pomoći u kuhinji jer ja radim za blagdane, a čak je i obećala donijeti hrane jer je svjesna da muž i ja imamo male plaće… Bila sam presretna jer ću napokon dobiti sestru kakvu sam oduvijek htjela: normalnu, duševno staloženu i sretnu ženu. Napokon ću moći s njom raditi slastice i kuhati blagdanske specijalitete. To sam oduvijek željela! Ubijalo me je to što je propalitet i stalno sam strepila da će završiti u zatvoru ili da će me policija nazvati i reći mi ono najgore", povjerila nam se Vesna.

Osim da se promijenila psihički, Dragana, koja je oduvijek bila punija, ju je još uvjerila i da je smršavila. Čak joj je i fotke poslala na kojima je vitka poput neke balerine. "No, umjesto fit i staložene žene, na vratima mi se pojavila nabrijana bomba. Izgledala je kao da je smazala samu sebe za doručak. Ispalo je da je fotke provukla kroz filtere da je stanje, no ne znam zašto je to radila! Zaista mi to nije jasno i mislim da njoj ni najbolji psihijatri više ne mogu pomoći!", zavapila je Vesna, a mudrica Iva priskočila joj je upomoć.

"Ma ona ti je narcisoidna i pitaj Boga koji još psihički poremećaj ima uz to. Nemoj se živcirati oko toga jer je takvim osobama jako teško pomoći jer oni sami ne vide problem u sebi", tješila ju je, a Vesna je nastavila sa svojom storijom. Tu večer kad joj je sestra stigla počela je i tortura. Dragana i njen muž su trebali kupiti sebi ležaj jer nisu imali gdje spavati, no to nisu napravili pa se Vesni polako već prvog dana njenog dolaska "počela spuštati roleta na oči", a svi koji je poznajemo znamo da to nije dobro jer kad joj se skroz spusti onda je kao bijesni tornado.

'U tri dana skoro posvađala mene, muža i djecu'

"Uvalili su se bez pardona mojoj najmlađoj kćeri u krevet i stisnuli je jadnicu k'o sardinu u konzervi. Kakva žena se to mrtva hladna uvali s mužem djetetu u krevet?! Umjesto da skuha ručak, otišla je sa svojim gelipterom u kino u 10 sati ujutro, barem je tako rekla, i vratila se tek navečer i, naravno, bez ležaja i još je kolutala očima kad sam ju pitala zašto klincima nije spravila nešto za jesti. Mojoj budaletini se smrklo kad je došao doma s posla i nije ga dočekao ručak kako je očekivao. Pao mu jadničku šećer i umalo nije na hitnoj završio", zapuhala se i zajapurila od ljutnje Vesna, a pošto nas je doslovno ostavila bez teksta nastavila je dalje kao očenaš nabrajati.

"Onda me je počela zvati da nas dvije idemo vani po klubovima po noći i lokati kao da imamo 16 godina, a nije joj na pamet palo da se ja ujutro rano ustajem da bi stigla na posao i da nakon 12 sati smjene jedva čekam biti s mojima doma. I još se naljutila na mene kad sam rekla da neću i da ja ne pijem! Hvalila mi se danima prije dolaska da je klincima kupila super poklone, a donijela im je petarde i rabljenu izlizanu bižuteriju! Pa bilo bi bolje da im ništa nije donijela i da im je skuhala pošteni topli obrok i provela s njima barem sat vremena dnevno. Pukao mi je film kad sam ju pitala 'hoćemo nešto fino za jelo spraviti za Silvestrovo?', a ona mi je mrtva hladna otresito odgovorila 'Ne dolazi u obzir! Meni samo treba rakije'. Roleta mi se spustila na oči! I to je samo mali dio onoga što je ona napravila u samo tri dana. Nasreću, taman kad sam je htjela izbaciti rekla je da se ona i muž trebaju hitno vratiti doma i otišli su bestraga", ispričala je Vesna s olakšanjem.

"Pa da, draga moja, nije joj odgovaralo to što ti ne pijančiš i ne skitaš se okolo kao ona i to što se skrbiš za djecu i muža, pa je otišla. Bolje ti je bez nje, vjeruj mi. Nekim ljudima spasa nema", kazala je Iva.

"Ajme nemoj mi je više spominjati. Ta je u tri dana skoro posvađala mene, muža i djecu. Gdje se god pojavi samo sije razdor i sebe stavlja na prvo mjesto i ona je uvijek u pravu… Nazvao me sutradan njen rogonja i očitao mi bukvicu da sam bila grozna prema sestri, da sam očekivala da oni nama budu sluge, da sam ih izbjegavala… Nisam mogla vjerovati da to čujem. Oni su moj odlazak na posao protumačili kao izbjegavanje druženja s njima!? Ostala sam bez teksta! Blaženi 'block' na mobitelu! Nemojte mi ništa govoriti još sam ljuta k'o pas!", zaključila je Vesna svoju priču i otpila poveći gutljaj kave.

I tako je moja prijateljica za Novu godinu naučila još jednu važnu životnu lekciju i sasvim je spontano napravila mentalnu generalku. Bacila je u smeće sve negativne ljude koji su joj, kako ona kaže, pili krv na slamku i sada je, tvrdi, presretna i lagana poput pera u glavi. "Zlonamjernog prijatelja treba se bojati više nego divlje zvijeri; zvijer će vam možda raniti tijelo, ali zao prijatelj će vam raniti duh", rekao je Buda, a vas ostavljam, dragi moji, s tom mišlju.

