"Priče koje kruže medijima i društvenim mrežama o mladolikosti i fenomenalnom tjelesnom zdravlju kad si u 40-ima obične su bajke za lakovjerne žene. Svi koji to tvrde zaslužuju posebni krug pakla", zaključile smo važno moja frendica Irena i ja. O njoj vam inače ne pišem jer mi je to zabranila jer je jako skromna i samozatajna, no dala mi je dopuštenje za ovu kolumnu. Irena je jedna od impresivnih žena kojima se divim i koja ima supermoć da sve vidi realno kako jeste, toliko da ponekad poželim da se ipak malo raspojasa i pusti mašti na volju te da se zanese sanjarenjem poput mene. No, to je nemoguće jer kod nje doslovno "Um caruje, a snaga klade valja".

Moja Irena je jako lijepa i očaravajuća žena u 40-ima. Kad prolazi gradom za njom se nemilice okreću muškarci od 18 do 88 godina. Brine se pobožno za svoj duh i tijelo, no ne u onom negativnom smislu da je fitness fanatik ili da si broji kalorije ili da ide na zahvate kod estetskog kirurga i sl. Ona se o svom tijelu ne brine jer želi biti vječno mlada, već zato što voli i poštuje sebe. "Dobroj građi tijela odgovara plemenitost duše", pisao je davnih dana sv. Toma Akvinski i Irena nastoji živjeti prema toj ideji. U tom duhu neki smo dan nas dvije nakon posla išle na mjerenje razine vitamina i minerala u tijelu.

"Zar je dotle došlo da nas dvije poput nekih bakica idemo na pregled u ljekarnu umjesto na popodnevni koktel ili kavicu?", upitala me je Irena kad smo sjele u birc. "Da, zaista! Gdje su nestale one dvije entuzijastične ženske koje su harale gradom u potrazi za novim šuzama, odjećom i modnim dodacima i kasnije hodočastile po klubovima, a na posao smo nekada išle drito s partyja?!", zapitala sam se na glas, "Prožvakala ih i ispljunula perimenopauza", uzvratila mi je Irena uz gromoglasan smijeh.

"Kad dođeš u neke godine prioriteti ti se stvarno mijenjaju. Više ti nije do ljepote, nego da se ne raspadneš putem", kazala je smijući se. "Totalno si u pravu! Sjećaš se kad smo se smrzle prošle zime dok smo na -10 stupnjeva satima čekale red na cijepljenje ispred doma zdravlja?", priupitala sam je s oporom nostalgijom. "Da, a prije par godina smo tako čekale rad za ulazak u neki klub. Kao što rekoh - prioriteti se mijenjaju kad si stariji", kazala je. "Pa ja ne znam kako nas dvije uopće hodamo putem. Evo sve me strah da mi ne ispadne ruka ili noga iz zgloba dok se vučem po cesti", našalila sam se na svoj račun.

To 'prokletstvo' se počinje razvijati u 30-ima

Irena i ja smo u odličnoj fizičkoj kondiciji, tjelesna masa nam je savršena, a ja se još borim zadržati kile i cmizdrim od muke svaki put kad mi vaga pokaže ispod 59 kilograma. Jedemo što želimo i kad to želimo, ukratko živimo punim plućima i nastojimo svaki dan biti sretne kao da nam je posljednji… I unatoč tome perimenopauza nas poprilično drma. Njenim nemilosrdnim krakovima ne možeš pobjeći i tu nema spasa.

Perimenopauza je zeznuta pojava. Odjednom te u potpunosti izokrene naopačke, prodrma pout potresa iznutra i izvana. Sve donedavno voljela sam navečer ići vani, no sad mi je draža dobra knjiga ispod tople dekice na kauču ili film s mužićem ili partija biljara s njim, a u noćni klub više ne bi ušla ni da besplatno dijele Jimmy Choo štikle, a nekoć bih ubila za par tih ljepotica i martini za šankom s frendicama…

Kad smo već kod alkohola, ako inače niste ispičutura i možete živjeti bez tog "magičnog" napitka te tu i tamo malo popijete pa se s društvom proveselite, u 40-ima vam se tolerancija odjednom sroza toliko nisko da se možete opiti već i od jedne 0,03 l žestice ili čaše vina ili krigle piva. To "prokletstvo" se počinje razvijati već u 30-ima. Moj muž, koji spada u tu dobnu skupinu jer je 14 godina mlađi od mene, to je na svojoj koži itekako osjetio. On ponekad s društvom popije jedno pivo nakon posla, a neku večer se vratio s proslave ročkasa svog frenda lelujavo pripit, a ne pjan k'o ćuskija.

Nadobudno je i pun elana došao doma, no kad je legao u krevet plafon mu se počeo vrtjeti ispred očiju. Odjurio je k'o raketa u kupaonicu i na wc školjci ispustio dušu koliko se, jadničak, izrigao. "Znači, poučak ove večeri je ne piti više od jednog piva. Od dva si euforičan, a od tri već padaš u nesvijest i rigaš", izvalio je kao Einstein kad je malo došao sebi. "Dobrodošao u 30-e!", povikala sam kroz osmijeh sućutno. "To ti nije ništa. Vidjet ćeš kakve te 'ljepote' još očekuju, no neću ti to spojlati", kazala sam mu, a on je od muke progutao knedlu i povikao: "Pa nisam je žena, pa da uđem u menopauzu!". Odmah sam mu i bez zadrške uzvratila lopticu: "Zato vi muškarci imate andropauzu!".

I muškarci imaju valunge

Bili vi muškarac ili žena kad prevalite 30-tu, čudne stvari vam se u psihi i tijelu počnu događati, a koje eskaliraju kada uđete u 40-tu. Taman kad ste uplovili u onu zrelu blaženost, upoznali sebe i posložili se iznutra te kroz život kročite mudri poput mini Buddhe, hormonalni tornado će vam to sve fino raspuhati i raznijeti daleko, u materinu.

Ako ste pomislili da je nama ženama puno gore zbog valunga, imam za vas odličnu vijest! Te famozne valove vrućine imaju i muškarci. Prema istraživanjima, od 30 do 40 posto njih dobije taj darak, pa držite plačeve, ženske moje, da je i vaš dragi jedan od njih! I to nije sve!

Kad imate 40+ odjednom ste prisiljeni upoznati sve one divne dodatke prehrani za bolju probavu koji vas, kad ste bili mlađi, uopće nisu zanimali. Razni probiotici i probavni enzimi su vam najbolji frendovi, a sami sebi čestitate i važni ste si kao da ste dobili Nobelovu nagradu kad imate redovnu stolicu. No, to i dalje nije sve! Često mokrenje doslovno će vas izuvati iz cipela uvijek i neprestano, a poželjet ćete si kupiti jednu prenosivu wc školjku da je naokolo nosite poput nekog puža.

I to, naravno, još nije sve! Umjesto "bubica u glavi", dobijete "maglicu u glavi" ilitiga famozni "brain fog". Onog trena kada si pomislite "Danas baš nisam sva svoja", znajte da vas je ta pojava počastila svojim prisustvom. I, dakako, to nije sve! No, ne želim vas više ubijati u pojam. Možda ćete biti jedan od onih sretnika ili sretnica koja će period 40+ proživjeti bez nekih većih smetnji, a i ne želim vam spojlati jedan od najnapetijih, najzabavnijih i najizazovnijih trilera koji ste ikad gledali i proživjeli, a koji se zove perimenopauza nakon kojeg slijedi još nabrijaniji i uzbudljiviji pod nazivom menopauza.

Onaj tko kaže "četrdesete su nove dvadesete", laže i zaista zaslužuje posebni krug pakla. Stoga, nemojte se, drage moje, previše zanositi. Naoružajte se macom i sličnim pripravcima ili hormonskom terapijom, strpljenjem, budite vrijedne i pametne te redovito vježbajte. Kad vas uhvati žuta minuta, ne zaboravite da ćete nakon svega izaći kao pobjednica i bolja osoba, a najbolje za vas tek slijedi!

