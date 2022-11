Muškarcima je zaista teško u ovo današnje moderno vrijeme kad su žene u pitanju. Nisam ni znala koliko su neki od njih izgubljeni sve dok mi se frend Mario nije požalio. On vam je, ukratko rečeno, posljednji okorjeli romantik. Nježna je dušica koja je definitivno rođena u pogrešno vrijeme. Curama otvara vrata, drži ih za ručicu, nikad ne dopušta da one plate bilo što, tretira ih kao prave dame… Kavalir sto na sat! No, njegov problem je to što moderne žene pogrešno tumače to njegovo ponašanje, a masa njih ga uopće ne razumije jer misli da je William Shakespeare nova turbofolk zvijezda ili influencer u usponu, brioche brand donjeg rublja, chianti neka bolest itd.

Mario, poput većine muškadije, ima profil na Tinderu kako bi pronašao svoju srodnu dušu ili avanturu za jedno noć. Međutim, problem kod apki za upoznavanje je da obično upoznaš jednu osobu preko fotografije, drugu uživo, a od nje nastane totalno treća kad se ujutro probudiš pored nje. "Joj, Teja da vidiš kakvu sam predivnu curu upoznao! Pametna, načitana i pljunuta Angelina Jolie u mlađim danima. Zaljubio sam se do ušiju! Lebdim po sedmom nebu!", kazao mi je i onda stao citirati neki sonet kojeg vam ne znam ponoviti jer sam više tip koji preferira Zolu, Marqueza, Bukowskog… i da dalje ne nabrajam, mislim da ste shvatili.

No, kad se potencijalna majka djece mog frenda pojavila uživo ispred njega, nastao je maleni problemčić. "Zamisli, nije baš ličila na onu osobu s fotografije na svom profilu! Fotošopirala je svoju sliku da izgleda poput Angeline! Osim toga, stalno je tipkala po mobitelu. To mi je išlo na živce, a uhvatio sam je i kako googla maltene sve što joj kažem jer očito nije znala o čemu pričam", požalio mi se. "Pa zašto nisi prekinuo spoj i otišao doma?", pitala sam ga. "Pa zato što sam muško! Nisam mislio gornjom glavom jer sam zagorio k'o tava, a ona je bila tako zavodljiva i putena… Trebam li ti to nacrtati?!", odvratio mi je. "Joj, ne! Fuj! Molim, te preskoči taj dio!", zamolila sam ga.

Mario i njegova družica su nakon večere otišli u njegov stan. "Čakaj malo! Zašto si je odveo kod sebe, a ne poznaš je, niti ti je materijal za vezu?! To se ne radi!", povikala sam. "Zato što mi ja sva krv otišla direkt u međunožje! I sad me je užasno sram zbog toga. No, pusti sad to! Ujutro sam se probudio pored nje i imao sam što za vidjeti! Ženska s kojom sam završio u krevetu nije bila ista osoba koju sam doveo doma. Strava i užas! Skinula je zelene leće iz očiju, umetke iz kose, šminku, umjetne nokte, steznik, izula štikle koje još u sebi imaju nekakve podizače da bude još viša. Od Angeline Jolie nastala je Marija Šerifović, majke mi moje. Nije da njoj nešto fali, samo nije moj tip…"

Traume zbog ženskog 'uljepšavanja'

Nakon njegove storije, valjala sam se od smijeha. To nije bilo baš lijepo od mene, no nisam si mogla pomoći. Uvijek mi je komično kad čujem što je muškarac spreman sve napraviti samo da bi povalio ženu. Muškadiji pamet totalno nestane kad ih seksualni nagon obuzme i čini se da za tu njihovu boljku lijeka još nema. No, nisu ni žene nešto bolje. Mario zasigurno nije jedini muškarac na kugli zemaljskoj koji je nasjeo na fotošopirane fotografije. Muškarci danas trebaju dešifrirati što je prirodno na ženi, a što nacrtano ili operirano, a to nije nimalo lak posao. Kad su fotke u pitanju, uvijek na svoj mobitel možete instalirati neku besplatnu apku koja će vam otkriti je li dotična snimka popeglana nekim programom za obradu fotografija ili ne. No, problem je kad ste već u stabilnoj vezi ili braku, pa vam draga odjednom počne ići na razno razne tretmane uljepšavanja kod plastičnog kirurga.

Upravo to se dogodilo mom frendu Robertu kojem se žena, kad je napunila 35 godina, totalno preobrazila poput Gregora Samse u Kafkinoj "Preobrazbi". Sve je počelo kad je njegova Dijana proslavila 30. rođendan. Na poklon je, između ostalog, dobila i besplatan tretman botoxom i ona, umjesto da ga zamjeni za nešto što joj treba, otišla je isprobati taj zahvat. "No, nije se tu zaustavila! Naumila je povećati grudi i unatoč mom protivljenju to je napravila. Nemam pojma što je nedostajalo njenim prirodnim grudima. Meni su bile baš lijepe. I onda sam mislio 'ajde valjda će sad biti zadovoljna sobom pa će prestati sa zahvatima'. No, ništa od toga. Nagrdila je svoje lijepo lice nekakvim filerima, povećala usne, operirala očne kapke… Užas jedan! Od moje prelijepe Dijane nije ostalo ni 'D'. Cijela se transformirala i to nagore. Na koncu je izgledala poput neke lutke na napuhavanje", ispričao mi je očajni frend.

On i Dijana na koncu su se razveli jer se, tvrdi on, s njenim fizičkim izgledom promijenila i njena osobnost. "Jedna inteligentna žena transformirala se u praznoglavu, iskompleksiranu kokoš kojoj je fizički izgled bio na prvom mjestu. Ona bi, kad se ustane ujutro, umjesto da doručkuje i popije kavu sa mnom, odmah sjela za ogledalo i stala bi fasadu bacati na lice, montirati trepavice, umjetne nokte i čudesa razna. Ti kirurzi kao da su joj i pamet zamijenili zajedno s ostalim dijelovima tijela. Svaki put kad bi se vratila iz klinike kao da su joj mozak isprali. Predlagao sam joj da ide na psihoterapiju, no ona za to nije htjela niti čuti. Još se i uvrijedila, pa je spakirala svoje stvari i otišla", kazao mi je moj nesretni frend.

On se, jadničak, niti dvije godine nakon razvoda ne usudi biti u vezi jer ga je strah da mu se i sljedeća životna družica ne preobrazi u nešto njemu jezivo i zastrašujuće poput njegove bivše žene. Čovjek je dobio traume zbog ženskog "uljepšavanja" i redovito ide na psihoterapiju, no još uvijek progresa po tom pitanju kod njega nema. Pogotovu nakon što je njegova psihoterapeutkinja ugradila filere u usne i obraze… Čovjek baš nema sreće!

Skoro je umrla zbog kreme protiv strija

"Jadni Robert, nije mu lako nikako! Misli da su sve žene pošandrcale", zaključila je moja Iva i važno ničim izazvana nastavila svoj monolog. "Doduše ne mogu ga ni kriviti i moja je sestra otišla na kvasinu pa se počela 'peglati' i uljepšavati, pa umalo nije umrla zbog kreme za uklanjanje strija. Ženo moja draga, zamisli! Dobila je alergijsku reakciju i jedva je izvukla živu glavu! Kupila je neku 'čudotvornu' kremu na internetu jer, jadna, ima ogromni kompleks i smetaju joj strije na trbuhu. Ona ti stvarno ima veliki problem, a čak se ne želi niti skinuti na plaži zbog tih sitnih i simpatičnih prugica, a ne znam zašto. Šta tome fali?", pitala me Iva. "Pojma nemam. Imam ih i ja i meni je to super. To mi dođe kao neko znamenje", odvratila sam joj, a lagala sam.

Naime, sada mi je to fenomenalno i ponosna sam na svoje strije, no kad sam bila u tridesetima išla sam kod plastičnog kirurga na savjetovanje o njihovom uklanjanju. I dan-danas mi je neugodno kad se toga sjetim! Ne znam u kakvom sam tada mentalnom stanju bila, no vjerojatno sam previše listala Vogue, Cosmo i sl., pa su me ponijeli svi oni silni tekstovi o tretmanima ljepote i manekenke savršenog tijela, plus jedan junački PMS, plus par martinija i ode sve u materinu i ja drito kod plastičnog kirurga!

Kad smo već kod PMS-a, samo jedan brzinski savjet: nemojte nikad ići u shopping u te dane jer ćete možda završiti s ružnim žutim cipelama kao ja, koje nikad, ali ama baš nikad, ni u najvećem ludilu nećete obuti na svoje noge. Meni su one u izmaglici jednog žestokog PMS-a bile predivne i morala sam ih kupiti i imati, a sad mi se bljuje svaki put kad ih ugledam u ormaru. Naime, zadržala sam ih kao podsjetnik da pod PMS-om ne treba donositi važne životne odluke ili bilo kakve odluke.

Tako ja sjedim kod kirurga u ordinaciji i razmišljam 'Je li ovo "žute cipele" situacija?'. Bile su mi dovoljne samo dvije njegove riječi da pobjegnem glavom bez obzira: "rezanje" i "skalpel". Od tog dana moje strije i ja smo od zakletih neprijatelja postali najbolji prijatelji i naučila sam ih voljeti. Bez ikakvog beda već godinama na plaži nosim bikinije.

Drage moje, sačuvajte i vi neke svoje "žute cipele" kao podsjetnik na učinjenu glupost, pa ih možda više nećete raditi. Počnite voljeti i cijeniti sebe onakvima kakva jeste, pa nećete željeti biti netko drugi. Bolja verzija sebe postat ćete samo ako mijenjate i jačate svoj intelekt, a ne fizički izgled!

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.