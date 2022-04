Požalila mi se frendica neki dan da joj je muž, kad se vratila iz dm-a počeo kvocati "Koliko si to potrošila crna ženo?" Po ovome bi se dalo naslutiti da je nesretnica kao uragan poharala cijelu trgovinu, no radilo se o nekih 300-ak kuna za ono osnovno: higijenski ulošci, arganovo ulje, integralni keksi, šampon za kosu… I to sve najjeftinije, naravno. Pokušala mu se opravdati i objasniti da su joj to najosnovnije potrepštine, no on se ponašao kao da priča nekim nerazumljivim jezikom.

Onda je morala slušati predavanje kako njemu nije jasno zašto ona mora kupiti šampon za kosu koji košta 40 kuna, pa regenerator od 35 kuna i kremu za kosu od 37 kuna kad je njemu dovoljan onaj deset u jedan šampon od 11 kuna koji služi i za tuširanje i pranje kose i kao regenerator i za njegu kože… Koliko ga je nahvalio, ispada da taj čudotvorni šampon i rak liječi.

Na koncu ga je poslala k vragu kad je skužila da su se zapleli u suludu raspravu o šamponima bez kraja i konca. Dobro su se nasmijali i izljubili, a ona mu je obećala da će i dalje paziti koliko troši, obzirom da je život u Hrvatskoj postao papreno skup.

No, ovo nije tekst o tome kako cijene konstantno lete u nebo, a plaće, koje su ionako mizerne stagniraju već godinama ili se ne isplaćuju, već o tome kako muškarci, ustvari, o ženama pojma nemaju. Fascinantno mi je to kako cijeli život žive uz njih, a uopće ih ne doživljavaju, niti se zamaraju njima. Na njihovoj listi prioriteta su oni sami sebi, naravno, pa neko vozilo, alat, bondanje s ostalim pripadnicima muškog stada itd.

I oni za koje se misli da nešto znaju o ženama - malo toga su ustvari spoznali o njima. Za to je kriv muški mentalni sklop koji je tako genetski naštiman i tu im ni moderna medicina ne može pomoći. Većina njih smatra da znaju sve o svemu, pa tako i o ljepšem spolu, no onda se čude k'o pura dreku kad žena sebi kupi osnovnu kozmetiku i to najjeftiniju.

Muškarci vole vidjeti zgodnu i sređenu ženu

Po tome sam zaključila da većina muškaraca misli da smo se mi rodile bez dlaka i skockane, a tek onda kad zavire u naše bankovne izvještaje shvate koliko su bili u krivu. I tada umjesto da pitaju sućutno i brižno "Draga, trebaš li još nešto? Jesi kupila sve što trebaš?" ili "Treba li ti još novca?", oni u te financijske zapise tupo pilje k'o da su hijeroglifima napisani i doima se kao da su upali u katatonično stanje.

Neki do njih imaju te psihičke i kognitivne smetnje zbog toga što su škrti, a neki, pak, jer su dosta zbunjeni pošto su mislili da im je cura ili žena rođena namontirana i našminkana kao neka lutkica. Da se muškadiju pita, žene bi na posao i među ljude izlazile u trenirkama i totalno zapuštene. I to bi bilo fantastično. No, jedni problem je u tome što oni vole vidjeti zgodnu i sređenu ženu. Pošto je ljepota subjektivan pojam, neki muškarci vole prirodni look, a neki starleta look, a neki, pak, lutka za napuhavanje look itd. I to je sve ok, jer se o ukusima ne raspravlja.

Jedna od mojih frendica koncept prirodnog looka totalno je pogrešno shvatila. Njoj je, naime, bivši muž do besvijesti kvocao koliko troši na kozmetiku, frizera, manikuru itd., da je odlučila bojkotirati vlastiti izgled i popustiti mu. Njegovo zanovijetanje joj se popelo na vrh glave, a imponirali su joj komplimenti tipa "Prelijepa si nenašminkana i s prirodnom boje kose" itd. Prije nego nastavim s njihovom dramatičnom storijom moram samo napomenuti da je lik nikad u životu nije vidio prirodne boje kose, već samo majušni tamni izrast prije nego bi otišla frizeru da ga prefarba u riđu boju.

I tako se moja frendica sva sretna prestala depilirati, bojati kosu, nanositi noćnu i dnevnu kremu na lice, raditi piling, lakirati nokte, čistiti lice… Ukratko, prestala je raditi sve što jednu ženu, prema društvenim normama čini ženom. Da se nas pita, mi bi sve to promijenile, no nažalost taj film nikada nećemo gledati. No, vratimo se na temu!

Muškarcu ne možete nikako ugoditi

Sva sretna moja frendica si je kupila par pamučnih trenirki te traperica i običnih majica. Ovo prvo nosila je po doma i kvartu, a ovo drugo na posao te kad ide van s frendicama i mužem. Bila je sva sretna jer više nije morala razmišljati o tome što će odjenuti za koju prigodu. Imala je puno slobodnog vremena, pa je glancala kuću i sve što je stigla kad već sebe ne može.

Kuća joj se blistala kao kristalna kugla, no ona je izgledala k'o jeti. Inače, moja frendica se u tom periodu zapuštenog looka osjećala slobodnom i nesputanom. No, nažalost uskoro je osvanula i doslovno slobodna. Naime, dok je ona otkrivala pravu prirodu žene i uživala u tome, budaletina za koju je bila tada udata zaljubila se u drugu žensku koja je bila napirlitana i ožbukana k'o da ju je Pablo Picasso naslikao.

Moja jadna frendica ostala je nijema jedno ljetno poslijepodne dok je slušala kako pomno smišljeni govor izlazi iz njegovih usta: "Sorry, ti prirodno izgledaš skroz drugačije nego kad se središ i to mi se uopće ne sviđa. Shvatio sam da ne volim dlakave, prosijede i zapuštene žene. Teško mi je ovo reći i srce mi se slama, no zaljubio sam se u drugu. Mislio sam da će me to proći, no nažalost nije…". Kad je to čula, moja frendica nije znala dal' da ga ošamari ili da si natoči šampanjac i proslavi što se budale riješila.

Ona je sada sretna i našla si je drugu srodnu dušu te je naučila vrlo vrijedne lekcije, a poglavito onu da većina muškarca za prirodan look smatra onaj kad žene na licu imaju make-up prirodnih i nenametljivih tonova… No, najvažnija lekcija koju smo mi sve njene prijateljice izvukle iz njenog nesretnog iskustva jest: muškarcu ne možete nikako ugoditi. Ma i sve da ste i Djevica Marija koja izgleda kao Kim Kardashian i ima čudotvorne moći k'o Mary Poppins, oni će naći razlog da vam kvocaju!

