Mnogi filmofili i ljubitelji modnih trendova te sočnih tračeva zaokružili su datum 27. ožujka na svom kalendaru crvenom bojom. Naime, tada će se održati 94. dodjela Oscara i to u Dolby Theatre u Hollywood & Highland Centeru, kako je i bila praksa od 2002. godine.

Naime, prošle je godine vanredno zbog pandemije koronavirusa dodjela ove prestižne nagrade održana na Union Stationu u centru Los Angelesa, a ove se s nestrpljenjem očekuje prava eksplozija glamura i stila na crvenom tepihu te, kako je to i običaj, poneki gaf, možda skandalozni ili bizarni govor, promašena modna kombinacija itd.

A dok to sve željno iščekujete, prisjetimo se nekih zaista šokantnih i neočekivanih situacija koje su se dogodile proteklih dvadeset godina.

Godine 2020. "Parazit" je osvojio Oscara za najbolji film. Međutim, kada je tim koji je radio na filmu s glumcima izašao na pozornicu da primi zlatni kipić ostali su u mraku. Svi su ostali zbunjeni, no nasreću svijetlo se ubrzo ponovo upalilo.

Moore je napao Busha

Godine 2017. dogodila se najveća pogreška na dodijeli Oscara ikad. Naime, pogrešan film proglašen je najboljim. Faye Dunaway i Warren Beatty objavili su da je "La La Land" osvojio kipića za najbolji film, no ustvari dobio ga je "Moonlight".

Glumac John Travolta publici je 2014. godine predstavio pjevačicu "Adele Dazeem" umjesto broadwayske zvijezde Idine Menzele koja je najpoznatija po svojoj izvedbi pjesme "Let it Go" u Disneyjevom animiranom filmu "Snježno kraljevstvo". Svi su se tada prosuli od smijeha.

Nakon što je 2003. godine osvojio Oscara za svoj dokumentarni film "Ludi za oružjem", Michael Moore iskoristio je svoj govor kako bi prozvao predsjednika Georga W. Busha. "Živimo u vremenu u kojem imamo čovjeka koji nas šalje u rat iz fiktivnih razloga… Sram vas bilo, gospodine Bush, sram vas bilo", kazao je, a publika ga je izviždala te ga je orkestar brzinski glazbom prekinuo u govoru.

Iste te godine glumac Adrien Brody neočekivano je poljubio kolegicu Halle Berry kad je dobio Oscara za najboljeg glumca u filmu "Pijanist".

Angelina Jolie poljubila brata u usta

Vjerojatno ne postoji osoba koja se ne sjeća dodjele Oscara 2001. godine kada se pjevačica Björk na crvenom tepihu pojavila u famoznoj labud haljini. No, to joj nije bila dosta pa se, dok je pozirala fotoreporterima, pretvarala da je snijela jaje.

Godine 2000. komičari Matt Stone i Trey Parker ukrali su show kad su se na dodijeli Oscara pojavili odjeveni poput Jennifer Lopez i Gwyneth Paltrow. Svoj styling popratili su i prigodnim make-upom, a kasnije su priznali da su tada bili mortus drogirani.

No, to nije bio jednini incident te godine. Naime, Angelina Jolie se na crvenom tepihu ljubila u usta s vlastitim bratom Jamesom Havenom. Nakon što je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu "Prekinuta mladost", Angelina je u svom govoru priznala: "Trenutno sam jako zaljubljena u svog brata".