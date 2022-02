U siječnju 1973., Garcia je privukla Hefnerovu pozornost. Do kraja godine, tvrdila je, obećana joj je titula modela godine - pod jednim neizrečenim uvjetom. Garcia je rekla da ju je nazvala Marilyn Grabowski, jedna od Hefnerovih najvažnijih rukovoditeljica. "Rekla je da me Hefner želi upoznati. Zamolili su me da odem u vilu. Izbjegla sam to, ali stvarno nisam imala više isprika", prisjetila se Garcia. "Jednostavno sam znala da ako ne odem u krevet s njim, neću dobiti titulu modela godine", priznala je.