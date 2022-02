Simon Leviev (31) odbio je da ga Netflix intervjuira za dokumentarac "The Tinder Swindler", no nedavno se ipak javno oglasio i rekao što misli o cijeloj pompi koja se stvorila oko njegovog "biznisa".

On ne vidi problem...

U intervjuu za Inside Edition, Leviev je zanijekao da je prevarant te istaknuo da je on samo "tip koji je želio upoznati neke djevojke na Tinderu". Pravim imenom Shimon Hayut, osuđeni je prevarant rođen u Izraelu. Hayut je koristio aplikacije za sastanke kako bi upoznao više žena, a zatim je uspostavio kreditne linije i zajmove na njihova imena, što je rezultiralo njihovim bankrotom.

Prevarant nadaleko poznat kao Simon Leviev, tvrdio je da radi u opasnom poslu s dijamantima te da je sin izraelskog dijamantnog oligarha Leva Levieva, spominje se u Netflixovu dokumentarcu.

'Ja sam najveći džentlmen na svijetu'

U dokumentarcu govore tri žene koje je Leviev prevario, kažu da su se zaljubile u njega pa su priznale da su mu posudile gotovo 500.000 dolara. Žene kažu da nikada više nisu vidjele novac. Vlasti su procijenile da je Leviev možda prevario na desetke žena diljem svijeta, i to u vrijednosti od 10 milijuna dolara. Leviev je odbio biti intervjuiran za “The Tinder Swindler”, a kad su filmaši otišli na njegovu posljednju poznatu adresu u Izraelu, nigdje ga nije bilo.

Za Inside Edition, Leviev je rekao što misli o cijeloj pompi oko dokumentarca, ali i o ženama koje je prevario. "Iznenađen sam koliko me djevojaka želi i koliko je djevojaka ponudilo novac, a da me ni ne poznaju", rekao je i dodao: "Nisam to čudovište koje su svi stvorili". "Nisam prevarant i nisam lažnjak. Ljudi me ne poznaju pa me ne mogu suditi. Ja sam najveći džentlmen na svijetu", zaključio je Leviev u intervjuu.

Leviev je rekao da žene intervjuirane u Netflixovom dokumentarcu nisu bile prevarene niti im se prijetilo, te je rekao da se nikada nije predstavljao kao sin milijardera, kako se spominje u dokumentarcu. "Ja sam zakoniti biznismen", rekao je na pitanje kako financira svoj raskošan životni stil. "Kupio sam bitcoin 2011., koji tada nije vrijedio ništa, ne moram govoriti koliko vrijedi sada", otkrio je Leviev koji trenutno hoda s izraelskom manekenkom Kate Konlin.

Na pitanje što misli o tvrdnjama žena u dokumentarcu, Konlin je rekla: "Bože moj, kako netko može napraviti tako lažnu priču". Također je kazala da Leviev nikada nije posudio novac od nje. Žene u filmu "The Tindler Swindler" rekle su da su još uvijek u dugovima zbog Levieva.

Simon Leviev navodno odlazi u Hollywood gdje će voditi podcast u kojem će spajati parove i govoriti o svojim ljubavnim iskustvima. Šuška se da je već našao menadžericu te da počinje pisati knjigu o drugoj strani priče Netflixovog dokumentarca. Osim toga, Simon se nedavno pohvalio kako mu je Instagram ponovno vratio profil na kojem, zasad, ima više od 80.000 pratitelja.