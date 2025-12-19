Nakon vjenčanja iz snova stiže 'bebinetta': Petra Žuglić Jeričević čeka prvo dijete

Poznata hrvatska plesačica i koreografkinja Petra Žuglić Jeričević (33) podijelila je sa svojim pratiteljima najljepše moguće vijesti. Ona i njezin suprug, također plesač Fran Žuglić (27), očekuju svoje prvo dijete. Sretnu vijest objavila je putem simpatičnog i kreativnog videa na svom Instagram profilu, izazvavši oduševljenje brojnih obožavatelja i prijatelja.

Simpatična objava trudnoće

U kratkom videu, snimljenom u njihovom domu, Fran u šali pita Petru: "Jesi čula tko je trudan?", na što se ona okreće s velikim osmijehom i pokazuje niz fotografija s ultrazvuka. Božićna glazba i iskreni trenuci sreće i zagrljaja koji slijede rastopili su srca pratitelja, a objava je zaokružena jednostavnim, ali rječitim opisom: "Stiže nam bebinetta". Ova objava brzo je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se ispunili čestitkama i lijepim željama. "Čestitamooooo!", "Preslatko, čestitam", "Kako ćemo ju razmaziti", samo su neke od poruka koje svjedoče o tome koliko je par omiljen u javnosti.

Kruna ljubavi nakon godine iz snova

Ova sretna vijest dolazi kao savršeni završetak godine koja je za poznati plesni par bila ispunjena ljubavlju i velikim životnim koracima. Petra i Fran svoju su ljubav okrunili brakom u lipnju ove godine, na intimnoj ceremoniji održanoj na Petrinom voljenom otoku Korčuli. Vjenčanje je održano u malenoj crkvi u Žrnovu, mjestu s posebnim značenjem za plesačicu, jer su se ondje vjenčali i njezini baka i djed. Nakon intimnog slavlja na otoku, par je u rujnu organizirao i veliku zagrebačku proslavu za dvjesto uzvanika koja je opisana kao pravi plesni spektakl nadahnut starim Hollywoodom.

Par nikada nije krio želju za osnivanjem obitelji. U nedavnim intervjuima, Petra je isticala kako je spremna "malo usporiti" s profesionalnim obavezama kako bi se posvetila obiteljskom životu, dok je Fran izrazio nadu da će imati više djece. Čini se da se njihovi snovi ostvaruju brže nego što su se nadali, a prinova će zasigurno unijeti novu dimenziju radosti u život ovog talentiranog i zaljubljenog para.

POGLEDAJTE VIDEO: