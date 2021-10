Dugovječni game show ''The price is right'' od ponedjeljka, 11. listopada u 17.45 sati kreće s emitiranjem na programu RTL-a pod nazivom ''Dođi, pogodi, osvoji!'', a na putu do nagrada, kroz mnogobrojne zabavne i neobične igre, natjecatelje će voditi jedna od najomiljenijih televizijskih voditeljica Antonija Blaće i popularni reper Marin Ivanović Stoka.

Ako se možete sjetiti cijene staklenke džema od pola kilograma, koliko je novca potrebno izdvojiti za pametni sat ili znate je li skuplja tava za pečenje ili štapni mikser, postoji savršeno mjesto za vas – game show ''Dođi, pogodi, osvoji!''.

Vesela atmosfera na setu, timovi koji pomažu natjecateljima pogoditi pravu cijenu proizvoda, zabavni voditelji te pregršt bogatih nagrada s kojima natjecatelji mogu otići kućama, glavni su faktori zašto je ovo jedan od najdugovječnijeg showova u svijetu.

''Pozivam sve ekipe koje se hoće prijaviti i zabaviti se da dođu! Već u prvoj epizodi gospođa je odnijela kući kamion poklona. Jako je sve pozitivno, sve su to iskusni ljudi na setu i beskrajno sam zahvalan što s njima imam priliku surađivati'', otkriva Marin te dodaje da se svatko može prijaviti, a to kaže i njegova kolegica Antonija Blaće. ''Ne traži se enciklopedijsko znanje, već natjecatelji moraju što bliže pogoditi cijenu nekog proizvoda, bilo da je to pegla, mikser, roštilj, auto, putovanje, televizor ili luksuzna garnitura. Treba samo doći, pogoditi cijene i ako imaju sreću to sve osvojiti i odnijeti kući. Emisija je prepuna adrenalina, a nerijetko i iza kamere produkcijska ekipa pogađa cijene. Uglavnom, zabava je zagrantirana!'', priznaje Blaće.

Tijekom 50 godina svog dosadašnjeg emitiranja, show je bio i ostao poznat po neočekivanim nagradama, razuzdanoj publici te neobuzdanom entuzijazmu. A dok danas publika osvaja automobile, televizore, kosilice ili pak perilice za pranje rublja, natjecatelji su šezdesetih godina osvajali čak i avione te podmornice! Naime, morali bi pogoditi koliko košta podmornica, a ukoliko bi bili u pravu, morali su je ponijeti sa sobom kući! No tu nije kraj neobičnim stvarima koje su natjecatelji tijekom godina emitiranja osvajali – Rolls Royce iz 1926. s vlastitim vozačem, živi paun, kaput od krzna rakuna, bazen u tlu (instaliran u dvorištu pobjednika u jednom danu) i vlastiti privatni otok, samo su neke od neuobičajenih nagrada.

‘’Da osvojim živog fazana pustila bih ga u prirodno stanište, a od podmornice bih napravila turističku atrakciju.’’, otkrila je Antonija na pitanje što bi učinila da ona osvoji neku od neobičnih nagrada.

Najdugovječniji game show u povijesti televizije danas se već uspješno prikazivao u više od 40 zemalja svijeta pod licencijom produkcijske kuće FremantleMedia. Na program RTL-a stiže u godini u kojoj je u SAD-u proslavio okruglu i pomalo nevjerojatnu 50. sezonu, a svojim igračima za tu obljetnicu dijele milijun dolara dnevno! Originalna verzija showa u SAD-u se prikazivala od 1956. do 1965. godine, a zatim se na male ekrane vraća 1972. te se diljem svijeta uspješno emitira do danas, uz milijune obožavatelja i brojne osvojene nagrade.

No nisu Amerikanci jedini koji imaju posebnosti u ovom showu – Hrvatska je jedina zemlja na svijetu u kojoj voditeljsku palicu ovog formata drži – žena. ‘’Lijepo je znati da otvaramo putove za nove ženske generacije, iako je ista situacija bila i u Gospodinu Savršenom, gdje sam također bila prva voditeljica. Lijepo je biti u nečemu prvi i puno mi znači jer to dokazuje da mi moja televizija vjeruje i da mi je pružila priliku da budem prva u nečemu, bez obzira na zadanost formata’’, kazala je Antonija.

Najbolju televizijsku obiteljsku zabavu u showu 'Dođi, pogodi, osvoji' pratite od ponedjeljka, 11. listopada u 17.45 sati na RTL-u!