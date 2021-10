Ako se možete sjetiti cijene staklenke majoneze od pola kilograma, koliko je potrebno izdvojiti za iPhone 12 ili je li lonac skuplji od tostera, onda postoji samo jedno mjesto za vas - show „The price is right“. Dugovječni game show „The price is right“ uskoro kreće s emitiranjem na programu RTL-a pod nazivom „Dođi, pogodi, osvoji!“

Tijekom 50 godina svog dosadašnjeg emitiranja, show je bio i ostao poznat po neočekivanim nagradama, razuzdanoj publici, neobuzdanom entuzijazmu i nekontroliranoj naklonosti.

No da ste uskočili u vremeplov do 1961. godine, vidjeli biste verziju emisije „The price is right“ koja je istodobno staloženija i više luckasta. Publika pristojno plješće, a svaki natjecatelj sjedi i nosi odijelo te nema silaska na pozornicu. Bit će vam potrebno manje od minute emitiranja epizode „The Price is Right“ iz 1961. godine da biste shvatili kako je sve izgledalo:

Natjecatelji su šezdesetih godina, između ostalog, osvajali avione i podmornice! Morali su pogađati koliko bi podmornica koštala, a ako su bili u pravu, morali su je ponijeti sa sobom. Ali stvari nadalje postaju sve luđe - Rolls Royce iz 1926. s vlastitim vozačem, Ferrisov kotač, živi paun, kaput od krzna rakuna ili vlastiti privatni otok!

Neki drugi primjeri neobičnih nagrada su televizor u boji, paket predmeta potrebnih za organiziranje zabave u dvorištu, legendarni glazbenik Woody Herman i njegov orkestar, kaput od samura vrijedan 23.000 dolara, bazen u tlu (instaliran u dvorištu pobjednika u jednom danu), putovanje u Izrael koje bi se pojavilo kao dodatak u filmu Exodus iz 1960. godine.

Nakon svih ovih godina briljiranja na televizijskim ekranima, emisija i dalje ruši rekorde gledanosti i smatra se pravim televizijskim fenomenom.