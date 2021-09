Uskoro se na RTL-u počinje prikazivati jedan od najpopularnijih game showova na svijetu, "The price is right". Hrvatsku inačicu emisije pod nazivom "Dođi, pogodi, osvoji" vodit će Antonija Blaće i Marin Ivanović Stoka koji su ga danas na vrlo efektan i zabavan način predstavili novinarima.

Naime, oni su bili na setu te su sudjelovali u snimanju showa kao publika i natjecatelji. Za svoj trud, oni koji su pogodili najbliže cijene artikala, dobili su i vrijedne nagrade.

Natjecatelji u game showu "Dođi, pogodi, osvoji" trebaju pogoditi pravu cijenu pobjednih artikala poput miksera, friteze, brendirane torbice, automobila i sl. kroz niz zabavnih igara.

"Radi se o visoko strukturiranom showu koji uvijek ostavlja puno prostora i za šalu. Sve ide jako brzo i neće biti dugačke epizode", otkrila je Antonija.

Ona je prva je voditeljica ovog formata u povijesti. Do sada su sve inačice showa u svijetu imale voditelje.

Epizode neće izgledati identično

"Već sam jednom bila prva žena na 'Gospodinu Savršenom'. To su jako lijepe stvari jer znači da televizija na kojoj radiš je spremna zbog tebe pregaziti neke uobičajene zadanosti formata, a i nekad je dobro u nečemu biti prvi i otvoriti tako put ostalim kolegicama", kazala je Antonija koja za svog kolegu Marina, koji je poznat pod imenom Stoka, ima samo riječi hvale.

"Super je voditi sa Stokom, odličan je kolega. Jako je profesionalan, odgovoran, pripremljen i donosi na set jednu posebnu atmosferu kakvu dugo nismo vidjeli na televiziji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

U showu se igre izmjenjuju, a natjecatelji će proći kroz njih 24, pa svaka epizoda neće izgledati identično. Natjecatelji će u svakoj epizodi proći kroz četiri vrlo zabavne igre. Antonija i Stoka snimaju tri epizode u danu.

"To je dosta naporno, ali kad te opegla taj adrenalin i kada natjecatelj 'gori' da osvoji nagradu, onda nema umora… Ako se prijavite na show, doslovno nemate što izgubiti, možete samo dobiti! Inače se prijavljuju ekipe i onda se iz njih bira tko će igrati. Najgore što vam se može dogoditi jest da osvojite malu nagradu, a najbolje što možete dobiti je neko luksuzno putovanje, opremanje kuhinje, novi namještaj i sl. U svakom slučaju, zabava vam je zagarantirana", ispričala je Antonija.

Dobili su malo više slobode

Stoka je, kaže, oduševljen sa showom i atmosferom na setu te mu se ostvario dugogodišnji san.

"Vrlo je pozitivna atmosfera na setu. Dugo vremena sam priželjkivao jedan ovakav angažman i dobio sam najbolju moguću verziju toga s Antonjom i vrlo iskusnom, odličnom produkcijom. Siguran sam da ću su s ovim osigurati stalno mjesto na televiziji", kazao je.

Marin je na sva usta nahvalio svoju kolegicu Antoniju.

"Ona i ja smo odlično kliknuli. Od nje mogu puno naučiti u smislu voditeljskog posla te me motivira da iz sebe izvučem sve svoje talente koje imam, a dugo ih nisam koristio. Ona je svoja i ne podilazi nikome, a ja nisam standardni voditelji. Nas dvoje smo dobili malo više slobode od svih drugih voditelja u ovom showu u svijetu. Dano nam je da malo više među sobom komuniciramo i da se nadovezujemo jedno na drugo, što vani nije praksa, a na prezentiranju nekog proizvoda imam svoj moment zezancije na koji se nadoveže Antonija i to onda ispadne zaista odlično", ispričao je.

Game show "The price is right" najdugovječniji je u povijesti televizije, a do danas se već uspješno prikazivao u više od 40 zemalja svijeta diljem svijeta.