Popularni američki show 'Dođi, pogodi, osvoji' premijerno je krenuo s prikazivanjem 1956. godine i trajao je gotovo deset godina. Nakon kratke pauze u emitiranje je ponovno krenuo 1972. godine. Od tada je ukupno prikazano više od 11 000 epizoda, što je show učinilo najdugovječnijom igrom u povijesti. O popularnosti nije potrebno govoriti, a njegovo skoro prikazivanje kreće i u Hrvatskoj na RTL-u.

Prije nego što je u Americi postalo popularno pokretanje kabelskih televizijskih kanala, postojale su samo tri televizijske postaje - ABC, CBS i NBC. Show 'Dođi, pogodi, osvoji' bio je prikazivan na svim televizijskim postajama - počevši od NBC-ja 1956. godine, nakon toga 1963. prešao je na ABC te na kraju, 1972. na CBS-u, gdje se emitira i danas.

A nagrade? 1958. godine brijač Carl Slater obogatio se mladim bijelim konjem, oklopom i putovanjem u Škotsku, i to u posjet dvorcu odakle je izvorno osvojeni oklop. No ipak to nije najčudnija stvar koju je 'Dođi, pogodi, osvoji' darovao, naime nekoliko sretnih natjecatelja nagrađeno je podmornicom, Ferrisovim kotačem, televizijom u boji zajedno sa živim paunom koji predstavlja logotip televizijske mreže NBC, ali i otokom na morskom putu St. Lawrence.

Kakve će nagrade biti u našoj inačici 'Dođi, pogodi, osvoji', saznajte uskoro na RTL-u!