Matea Detelić otkriva kako zavoljeti vježbanje i kako nakon blagdana krenuti zdravo bez pritiska

Fitness trenerica i osnivačica platforme Ladies.hr, Matea Detelić, svojom je energijom i pristupom treninzima osvojila mnoge žene i djevojke koje žele započeti zdraviji i aktivniji život. Kroz svoje online programe Matea potiče djevojke da prevladaju strah od teretane, pronađu motivaciju i ustraju u stvaranju navika koje donose dugoročne rezultate. U intervjuu za Net.hr otkrila je kako je izgledao njezin vlastiti put prema fitnessu, što smatra najvećim pogreškama početnica, ali i kako se nosi s pritiskom da kao trenerica uvijek izgleda besprijekorno.

Foto: Igor Dugandzic-cigo

U kolovozu 2024. pokrenuli ste platformu Ladies.hr. Ako smo dobro shvatili to je platforma za djevojke koje zanima fitness, vježbanje i zdrav lifestyle, a koje ne znaju otkud i kako krenuti?

Tako je, to je platforma za sve žene koje bi željele ići u teretanu, ali nisu sigurne odakle početi. Program je prilagodljiv ovisno o razini treniranosti pa ga mogu raditi i napredne vježbačice. Nude se razne varijante vježbi te se sve uči korak po korak. Radi toga početnica i napredna vježbačica istu vježbu mogu raditi na dva načina. Osim toga, platforma sadrži i jedan kućni program koji se sastoji od 12 vođenih treninga u kojima vježbam od početka do kraja s njima.

Kako je izgledao Vaš put prema fitnessu? Jeste li se oduvijek bavili sportom?

Moj put je dosta “svjež” jer se kao dijete nisam bavila niti jednim sportom. Tad nisam mogla iz privatnih razloga, ali to me nije sprječavalo da se krećem i treniram. Sve moje prijateljice su išle na neku aktivnost tako da kad bi se našle popodne u parku obavezno bi mi pokazale što su radile te bih učila od njih. Tako sam vježbala odbojku, cheerleading... S 15 godina sam mislila da sam prestara da se bavim sportom, što nije bila istina, te sam upisala teretanu. Za nju sam se uhvatila i u nju sam se zaljubila, a danas nastojim tu ljubav prenijeti na druge žene.

Foto: Privatni Album

Puno djevojaka dobije motivaciju za treniranjem bilo u teretani, bilo kod kuće, no ubrzo odustanu jer ne dostignu željene rezultate. U čemu najčešće griješe i što im poručujete?

Mislim da nije problem griješiti jer je to dio uspjeha u bilo čemu. Problem je što većina ljudi, iako živimo u izuzetno informiranom dobu, još nije svjesna koliko je vježbanje bitno za zdravlje i koliko benefita donosi na svakom polju. Treba griješiti jer je to znak pokušavanja. Ali odustajanje ne spada u greške, već u neku preplavljenost ili nepoštivanje samog sebe. Znam da zvučim oštro, ali tako su stvari posložene u mojoj glavi. Meni je vježbanje osobna higijena i mislim da je dugoročno najbolje imati takav stav. Svako za sebe treba shvatiti zašto mu je bitno, ali ja ću nabrojati par stvari: čvrste kosti i zdrava starost, najjeftinija haljina stoji savršeno i mir u glavi jer znaš da radiš dobro za sebe.

Vjerujete li da netko može biti samouk što se tiče teretane i pravilnog vježbanja ili je tu ipak potrebna stručna potpomoć?

Vjerujem da osobe s izuzetnom sportskom pozadinom mogu biti samouke na zadovoljavajućoj razini. Ali istina je da sport i rekreacijsko vježbanje za zdravlje/izgled nisu istoznačnice. U sportu se vježbe izvode drugačije kako bi što više pomogle u samoj sportskoj izvedbi, dok se u rekreaciji ista vježba izvodi kako bi osobu dovela do optimalnog zdravlja i izgleda. Što znači da ako osoba nije obrazovana da to primijeti, može doći do ozljeda. Nekoj osobi su potrebni mjeseci privatnih treninga, nekome moj online program, a nekome jedan usputni komentar privatnog trenera iz teretane. Ali svakako je dobro ako stručna osoba “baci oko” i pomogne u mjeri u kojoj je potrebno.

Kako pristupate temi ravnoteže između uživanja u hrani i vježbanja, osobito tijekom blagdana?

Vježbanju tijekom blagdana pristupam vrlo uobičajeno, odnosno odrađujem sve treninge kao i inače. Pošto je to vrijeme kad se ljudi intenzivnije druže, većina si pretrpa raspored do razine da nema vremena za trening. Iako se neće ništa loše dogoditi ako propustimo jedan trening, ja na to gledam kao na pranje zubi – osnovna je higijena. Osim toga, što neku naviku radiš češće, lakše ju je raditi, i obratno. A i na svakom druženju ćeš se osjećati sretnije i zadovoljnije nakon odrađenog treninga.

Foto: Igor Dugandzic-cigo

Što se hrane tiče, mislim da tu imamo veće izazove. Blagdani su trenutak u godini kada se sva ta socijalna druženja vrte oko hrane. A na Balkanu ima još jedan izazov, a to je da, ako se ne ponašaš kao većina (koja stalno i previše jede), budeš izrugan i neshvaćen. “Hrane će biti i sutra” je rečenica koja me uvijek vrati na mjesto. Ne treba jesti svaki put kad se nudi niti sve što vidimo pred sobom. Ako samo taj dio prihvatimo, puno ćemo napraviti za sebe.

Koje savjete biste dali ženama koje osjećaju pritisak da odmah „isprave“ blagdanska prejedanja vježbanjem?

Ne treba se osjećati pritisak za brzim gubitkom tih par kila, već odgovornost i ljubav prema sebi. Ako osoba trenira i njeguje zdrave navike, nema straha, jer će te kile otići kako su i došle. Ali ako osoba ne trenira i nema zdrave navike, to je način na koji se kile lagano skupe kroz 5 do 10 godina pa to više nije 5 kilograma viška, već 30 kilograma. Tako da se zalažem za polagani i postepeni napredak. Stalno napominjem da je vježbanje cjeloživotna aktivnost koju je najbitnije napraviti zabavnom, tako da žene uživaju u tome. Ne guram ih u nikakve ekstreme jer to nije održivo. Ne marim za brze transformacije, već za to da se zaljube u sebe i u fizičku aktivnost. A naravno, kad se to dogodi, dolaze rezultati za cijeli život.

Kako promovirate zdrav i održiv odnos prema tijelu kroz svoje programe i online sadržaje?

Promoviram ga upravo kroz naglašavanje dugoročnosti, uživanja u procesu i stvaranja održivih navika. Važno mi je da žene ne treniraju iz kazne ili osjećaja krivnje, nego iz ljubavi prema sebi i svome tijelu. Trening ne treba biti ekstrem, nego dio svakodnevice koji te osnažuje.

Kako komentirate taj cijeli negativni „trend“ u online svijetu gdje postoje memeovi i šale na temu blagdanskog prejedanja, dobivanja na kilaži pa maničnih upisa u teretanu? Koliko to šteti djevojkama?

Ne mislim da nužno šteti; mislim da, tko je iskren sa sobom, može se našaliti na svoj račun. Možda zvuči grubo, ali taj 1.1. i odlazak u teretanu zbilja je stereotip ponašanja koji smo svi mi barem jednom prošli pa se možemo poistovjetiti s time. Jako volim humor i sama radim takve videe i skoro nikad ne dobijem ružni komentar, jer ljudi osjete da nema zle namjere iza toga. Postoje granice humora, ali mislim da odlazak u teretanu spada u “sigurnu zonu”, a ne u crni humor ili vulgarnost. Isto tako, vjerujem da smo svjesni da taj 1.1. nije magičan datum, već onaj kad krenemo poštovati sebe na toj razini da zapravo krenemo raditi na cilju. 1.1. nije lakše krenuti u teretanu, nego teže, jer je to samo znak da si neko vrijeme to odgađala. Ali baš zato – ako kreneš 1.1., pokaži sebi da si karakter i nemoj odustati. Garantiram ti da nema boljeg osjećaja od ustrajnosti i kad si zadovoljna sama sobom.

Jeste li imali klijentice kojima je vježbanje bilo jako mrsko? Jeste li ih ‘preobratili’?

Jesam, skoro je svaka žena imala neku averziju prema vježbanju. Jednoj je bio mrzak kardio, drugoj dizanje teških utega. Ali kad prođe vrijeme i kad shvate koliko su napredovale, čak zavole taj dio. Obožavam gledati tu promjenu i sudjelovati u njoj.

Postoje li neke skupine žena ili djevojaka kojima ne biste preporučili svoje treninge?

Svoje treninge bih preporučila svim zdravim ženama. Ako u sliku ulaze nekakve dijagnoze, oporavak od poroda i slično, uputim ih da se prvo obrate fizioterapeutima i drugim stručnjacima da im oni daju znanje: koje vježbe smiju, a koje ne smiju raditi te s kojim vježbama da zamijene to. Iako i sama znam kako bih postupila u većini slučajeva, njihovo zdravlje mi je najbitnije i radije to prepustim ljudima koji to znaju bolje od mene.

Rezultati u mjesec dana jako ovise o trudu i disciplini same klijentice. Što ako netko ne uspije ostvariti zadane ciljeve ili odustane? Ljuti li Vas to?

Ciljevi u mjesec dana nisu, ili barem ne bi trebali biti, nešto skandalozno veliki. Iako početnice imaju “newbie gains” ili početničke rezultate brže u odnosu na napredne djevojke, one imaju puno veći zadatak pred sobom. A to je: učenje pokreta, uklapanje treninga u raspored i držanje kontinuiteta. Ljuti me ponekad da ljudi to ne shvaćaju, ali još nisam imala klijenticu koja je sve napravila po uputama i bila nezadovoljna.

Osim sportske odjeće, volite se odjenuti elegantno. Osjećate li pritisak da kao trenerica uvijek izgledate jako dobro?

Osjećam taj pritisak, da, zato što je to i istina. Iako su treneri samo ljudi, od njih se očekuje da uvijek izgledaju u skladu sa strukom — što je i normalno. Ali recite mi koliko često ste vidjeli frizerku s prekrasnom frizurom ili tehničarku za nokte sa sređenim noktima? Zato trenerima nije ništa lakše održavati formu, nego jednako izazovno kao i bilo kome drugome.

Osjećate li se Vi nekad demotivirano za trening? Kako ‘snap outate’ iz toga?

Osjećam se tako skoro svaki trening. Ali vježbam godinama i naučila sam da kad dođe do treninga ne trebam postupati prema osjećajima, već razumom. Neovisno o situaciji, trening ju može samo poboljšati. “Snap outam” tako da spremim torbu, uputim noge prema teretani i kažem: “odradit ću ga loše, ali ću odraditi”. I uvijek na kraju ispadne predobar trening. A onda možete misliti kako treniram kad mi se da, haha.

Foto: Privatni Album

Njegujete cjelokupan izgled od glave do pete. Šminkate li se i za treninge i pomaže li Vam to da se osjećate dodatno motivirano?

Ovisno o raspoloženju; nekad sam u širokoj robi bez šminke, a nekad u zgodnim kompletićima sa sređenom kosom i šminkom. Generalno mislim da sređivanje pozitivno utječe na raspoloženje, ali nije mi imperativ.

Ne skrivate da ste u vezi. Koliko Vaš partner ima utjecaja na biznis koji vodite? Trenirate li i njega?

U sretnoj sam vezi, da. Filip je olimpijac pa jedino on može mene trenirati, ali rijetko treniramo zajedno. Njegovi treninzi su toliko specifični i naporni da kad odradim jedan njegov trening, ne mogu hodati tjedan dana, haha. To je ono što sam pričala — on trenira za sport, a ja za zdravlje i izgled. Filip mi puno pomaže razgovorom, a nerijetko se pojavi i spasi situaciju kad nešto zaboravim, pogriješim i slično. Tako da ima itekako pozitivan utjecaj na moj posao.

Foto: Privatni Album

Što priželjkujete osobno i karijerno u idućoj godini?

Priželjkujem da smo moj krug ljudi i ja zdravi i sretni, a sve drugo će doći s vremenom i trudom.

